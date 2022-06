Alejandra Maglietti apuesta a los corsets más sensuales

Alejandra Maglietti es una de las conductoras más sensuales del país. Con su larga melena rubia y su cuerpo de infarto, nos deja atónitas cada vez que la vemos. Esta sensualidad la lleva impregnada en sus looks y ella no podía quedarse sin usar una de las prendas más osadas: los corsets.

Debemos reconocer que los corsets de hoy ya no son los mismos de antes. Ya no son tan ajustados ni incómodos, sino que incluso puedes llevarlos por sobre una remera o camiseta si no quieres mostrar tanto escote. Alejandra Maglietti apuesta a ellos y estos son sus looks.

Alejandra Maglietti propone los corsets largos y con cut-outs en el bajo. Foto: Instagram.

En este primer atuendo, Alejandra Maglietti lució como una Barbie debido a su corset en rosado pastel, súper sensual pero delicado. Esta prenda tenía escote redondo y profundo lo que hacía remarcar su busto y generar visualmente que su cintura luciera más pequeña, debido también al ajuste en esa zona.

Lo combinó con unos jeans grises con elástico y arruchados, gargantilla plateada y manicura en rojo para contrastar con el rosado. Este look es perfecto para combinar con stilettos y que tus piernas luzcan tremendamente largas.

Trata de elegir corsets que levanten tu busto y marquen tu cintura para verte más favorecida, Foto: Instagram.

Otro tipo de corset más parecido a los vintage es este que llevó Alejandra Maglietti. La conductora se decantó por un corset ajustado en color fucsia de gruesos tirantes y escote redondo junto con un pantalón pitillo de ecocuero negro y un cinto negro haciendo juego.

La rubia volvió a elegir un estilismo que favoreció sus curvas tanto en el área superior como en la inferior. El corset ayudó a su busto y cintura, mientras que el pantalón permitió marcar sus caderas como su cintura también.

Alejandra Maglietti nos ayuda a elegir los corsets más sensuales y elegantes. Foto: Instagram.

Para las que prefieren el negro total, Alejandra Maglietti les tiene el look ideal. En este caso, la abogada optó por un corset cropped con escote profundo junto con unos pantalones cargo negro y satinados, cinto y un blazer ajustado con hombreras.

Como el atuendo de por sí ya tiene demasiado, recomendamos seguir el consejo de Alejandra que solo se decantó por un collar fino plateado y un brazalete en el mismo color. Elige accesorios delicados y que casi pasen desapercibidos.

Alejandra Maglietti enseña sus curvas gracias a los corsets más osados y sensuales. ¡Es hora de que los pruebes tú también!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!