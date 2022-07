Cómo está Carmela Bárbaro, a cinco meses de la muerte de Gerardo Rozín

A cinco meses de la muerte de Gerardo Rozín a causa de un tumor cerebral su ex esposa, Carmela Bárbaro, se abrió en una entrevista a fondo en la que contó cómo vive este momento de dolor para el que es tan difícil prepararse.

Carmela se muestra entera, concentrada en su presente, enfocada en hacer lo mejor que esté a su alcance para acompañar a Elena, de 13 años, la hija que tuvo con el periodista rosarino, de quien se había separado hace diez años, pero con quien mantenía una buena relación.

“Estoy atenta, mirando dónde hay que pedir ayuda, qué hay que hacer, qué hay que organizar, armando planes... Estoy muy concentrada en que mi casa funcione y que mi intimidad esté ordenada”, dijo a La Nación la panelista de Momento D, el único trabajo que este año decidió encarar.

“El año pasado tenía tres”, señaló la periodista, al explicar que quiso acotar sus obligaciones para “poder tener energía y cabeza para pensar en mi casa”. “No te digo que está todo bien, pero está calmado, organizado. Llevo, busco, traigo, armo, amiguito, voy…”, asumió.

Así lo planeó Carmela desde que se enteró del diagnóstico de Rozín, en marzo de 2021, a pesar de que en ese momento no se sabía con certeza cuánto tiempo de vida le quedaba al conductor de La Peña de Morfi: “Yo pensé mi estrategia desde el año pasado, sentí que tenía que tener más disponibilidad, más cabeza, más tiempo”.

“Yo sabía que tenía que preocuparme por mi familia. Por eso rechacé dos ofertas buenísimas de laburo el año pasado. Lo hice con mucha conciencia de que no iba a poder cumplir, de que no iba a estar a la altura porque no te da la cabeza, no te da el cuerpo, no te dan las horas del día”, reveló.

Bárbaro, que empezó a salir con su colega tras coincidir en un programa en el que ella era panelista y él, productor (Crónicas picantes, conducido por Beto Casella y Horacio Cabak), expresó estar muy cómoda y contenta en el programa de El Trece.

“La paso bien, el equipo es buenísimo y han sido muy humanos conmigo. El canal, Fabián Doman, mis compañeros... No tengo nada que decir, al contrario. Estoy en un lugar donde me cuidan”, expresó, aludiendo a cómo la apoyaron en los momentos más dolorosos, cuando necesitó tomarse licencia.

Para Carmela no fue fácil la separación con Rozín, que desde 2015 y hasta sus últimos días estuvo de novio con Eugenia Quibel. Si bien con el tiempo pudo construir un buen vínculo con Gerardo, admitió que la ruptura, cuando Elena tenía 3 años, fue dramática.

“Nos llevamos muy, muy, muy mal durante un año y pico y después armamos con lo que había”, recordó, y se sinceró: “Un divorcio te arrasa. Y cuando ese proyecto, así pensado y armado, se desarma, te desarma a vos también. Tenés que barajar y dar de nuevo y es re doloroso. Sufrí un montón, Gerardo también”.

Bárbaro contó, además, que vienen de festejar el bar mitzvá de Elena, una ceremonia que Rozín planeó al detalle, entre tantas otras cosas de las que se ocupó activamente en cuanto supo que tenía tiempo de descuento.

“Fue una fiesta hermosa y una ceremonia hermosa. Hubo recuerdos para su papá porque era algo en lo que él estaba involucrado. Él consiguió el lugar, él habló con el Rabino, fue la persona que se ocupó de que todo eso se pudiera hacer. Elena cumplió años el 30 de junio y finalmente la hicimos en ese momento”, comentó.

Y ella, que tuvo un papel muy activo en el velorio del rosarino, aclaró que no estuvo invitada al homenaje que le hicieron en Morfi, en Telefe. Y señaló: “No sé si hubiese ido”.