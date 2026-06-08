La sentida publicación de Skay Beilinson tras el multitudinario último adiós al Indio Solari

Skay Beilinson volvió a expresarse en su cuenta de Instagram luego de lo que fue el velatorio multitudinario del cantante en Villa Domínico.

Skay Beilinson fue compañero del Indio Solari en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El guitarrista fue uno de los primeros en expresarse en redes sociales tras el fallecimiento del artista y conmovió a todos con su sentido escrito.

"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor", dice la primera parte del posteo del guitarrista. También aclaró que "Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste. PR".

El último adiós al cantante se realizó en Villa Domínico, específicamente en el Microestadio José María Gatica. Hasta allí llegaron fanáticos de diferentes puntos del país para poder despedirse de su gran ídolo.

El nuevo posteo de Skay Beilinson tras el multitudinario velorio del Indio Solari Captura de pantalla 2026-06-08 172045 Skay Beilinson se expresó nuevamente en redes. Foto: Instagram / @skaybeilinsonoficial.