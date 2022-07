Revelan cómo está Tini tras la nota de Rodrigo de Paul: "Podrida y muerta de celos de..."

Luego de los últimos capítulos en el conflicto entre Rodrigo de Paul y Camila Homs, revelaron cómo está el ánimo de Tini Stoessel que, según contaron en el programa Intrusos, no sería el mejor.



En ese sentido, la conductora Florencia de la V leyó al aire un mensaje que le enviaron desde el círculo más íntimo de la talentosa cantante y el futbolista del Atlético Madrid y la Selección Argentina.





“Quieren sólo notas blancas para Tini. Por eso, lo mandar a hablar a él, que frente todo. Tini está podrida y muerta de celos. Rodrigo no sabe qué hacer. El padre, Alejandro Stoessel, está a las puteadas”, contó Flor.



Hace unos días, De Paul rompió el silencio en América Noticias y contó cómo estaba su conflicto y relación de padres con Camila Homs y cómo afectaba esto a su romance con Tini Stoessel.



“Nosotros con Tini estamos bien, estamos felices, se dijeron muchas cosas erróneas. Se dijo que Camila estaba embarazada cuando yo empecé con Tini y no es así”, aclaró el futbolista de la Selección Argentina.



“Cuando Camila estaba embarazada nosotros estábamos en medio de una pandemia. Yo no la conocía a Tini. Ella tenía su vida y yo la mía. Se puede comprobar. Ella no pisó Italia y yo no pisé Argentina”, agregó De Paul.





“Si me preguntas qué me pudo haber dañado, siento que fueron muchas cosas. Cuando decían que no cumplía el rol de padre, me duele. Pero yo sé quién soy y eso es lo más importante acá”, explicó el futbolista.



“Yo salgo a contar esto porque en un punto sentí que se me quería hacer un daño. Cuando dicen que Tini apareció cuando yo no estaba separado, no me gusta. O que digan que no pago la cuota de mis hijos. Yo jamás haría eso, ni por mis hijos ni por Camila”, concluyó.