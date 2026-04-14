Murió Felipe Staiti y así fueron sus últimas horas en el hospital

A los 64 años, partió un ícono de la música nacional. Conocé los detalles del cuadro y la situación de sus últimos momentos de vida.

El músico de 64 años había asumido el liderazgo vocal del grupo tras la muerte de su compañero Marciano Cantero. / Rodrigo D'Angelo - MDZ

A los 64 años, falleció Felipe Staiti, el legendario guitarrista de Los Enanitos Verdes. La noticia cayó como un balde de agua fría el pasado lunes a las 21:30, cuando se confirmó su deceso en el Hospital Italiano.

felipe staiti (6) Felipe Staiti, la guitarra eterna de Los Enanitos Verdes, falleció este lunes en Mendoza tras una complicación de salud. Rodrigo D'Angelo / MDZ El músico, que había quedado como el gran abanderado de la banda tras la partida de Marciano Cantero en 2022, no pudo superar un cuadro de salud que se complicó de manera repentina tras su última gira internacional. Hay conmoción total en el mundo del espectáculo.

El regreso de Colombia y un cuadro que no dio tregua a Staiti La mecha de la preocupación se encendió cuando Felipe regresó de una intensa serie de presentaciones en México y Colombia. Lo que debía ser un retorno triunfal tras llenar estadios se convirtió en una pesadilla.

felioe staiti El rock nacional pierde a uno de sus fundadores más influyentes y a una pieza clave de la cultura popular argentina. Archivo MDZ Al pisar suelo argentino, Staiti comenzó con una fiebre alta y un debilitamiento físico extremo que obligó a su internación inmediata. Según detallaron desde el Hospital Italiano, los médicos barajaron la posibilidad de trasladarlo a Buenos Aires para un tratamiento de mayor complejidad, pero el destino tenía otros planes: su cuadro se agravó fatalmente antes de que la ambulancia pudiera partir.

La escena en las afueras del centro asistencial fue desgarradora. Unas 30 personas, entre familiares directos y el círculo íntimo del músico, se congregaron en el estacionamiento para compartir un silencio cargado de recuerdos.