Virginia Da Cunha se despidió de Felipe Staiti en las redes con un posteo cargado de emoción: "Siempre en mi"

Con Mendoza como conexión única para su arte, la integrante de Bandana no quedó fuera de las despedidas hacia Felipe Staiti y su gran amistad.

La música conecta y provoca vínculos que tal vez pueden ser impensados en cierto punto. Esto ocurrió entre Virginia Da Cunha y Felipe Stati; ella, por su lado, sigue integrando Bandana, y él fue una parte esencial para Enanitos Verdes. Ambos se encontraron en Mendoza hace años y su conexión se dio al instante permitiendo una gran amistad y compañí artística.

Da Cunha y Staiti compartiendo arte. Parte 1. El pasado lunes terminó con la inesperada noticia de la muerte del icónico guitarrista de la banda mendocina y cientos de personas usaron las redes sociales para despedirse. Entre los posteos más destacados, Da Cunha dejó el suyo en su cuenta de instagram y sorprendió por la profundidad de sus palabras.

Las emotivas palabras de Virginia de Bandana para Staiti En su cuenta de Instagram con más de 200.000 seguidores, la rubia compartió un posteo con fotos y videos que dejaron en claro la íntima amistad que cosecharon a través de los años en una tierra que abrazó a ambos: Mendoza. Siempre en mi, es la canción que Felipe Staiti y Da Cunha desarrollaron en conjunto y la cual ella usó para reflejar esta sentida despedida en las redes sociales.

siempre en mi staiti da cunha La canción que compartieron juntos se llamó "Siempre en mi". Instagram @virginiadacunha "Amigo querido, compañero de tantos hermosos momentos de música, meriendas, charlas de cocina.. no puedo creer que de repente te fuiste y no te abrace", comenzó el posteo que seguramente manchó de lágrimas el teléfono de la Bandana al escribirlo.

virginia da cunha despedida felipe staiti El posteo de despedida. Instagram @virginiadacunha Tras confesar que deseaba contarle a todos sobre él, Virginia agregó: "Fuiste de las personas más puras talentosas y amorosas que he conocido en mi vida. Que cada vez que iba a tu casa para ver que salía, mi alma se abría y corazón sanaba". Algunas líneas abajo, la cantante hizo un conteo corto de solo algunos de los momentos que compartió con Staiti y quedarán en su memoria como un festejo de cumpleaños para UNICEF y una competencia de vino Malbec.