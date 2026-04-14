Graciela Alfano prendió fuego las redes con una enteriza cavadísima y bailó sin pudor
Entre flecos y botas tejanas, la diva argentina desplegó toda su sensualidad frente a la piscina y marcó tendencia.
Cuando parecía que la temporada llegaba a su fin, Graciela Alfano decidió patear el tablero y demostrar por qué sigue siendo la reina indiscutida del espectáculo argentino. Con un video que prendió fuego Instagram, la icónica vedette se despidió del calor con una apuesta de alto impacto que combina sensualidad, tendencia y ese toque de ironía que solo ella sabe manejar.
Divertida y cavadísima: el contenido viral de Graciela Alfano a los 73 años
La exvedette no se anda con chiquitas. Para decirle adiós a los días de sol, eligió un entorno de ensueño junto a la piscina y se calzó un traje de baño enterizo cavado en color fucsia flúor que es un verdadero escándalo. El diseño, con una impronta western muy marcada, presentó un escote pronunciado adornado con flecos que aportaban un movimiento hipnótico en cada paso de su baile.
Pero eso no fue todo: el detalle del acordonado frontal y las aberturas laterales, el famoso estilo cut out, acentuaron su silueta de una manera que solo ella puede defender.
Para cerrar este inolvidable posteo de moda, la diva completó el conjunto con unas botas de caña corta en tono beige, logrando un equilibrio estético perfecto que la posiciona como un referente de estilo sin importar el paso del tiempo.
Fiel a su estilo provocador, Graciela no solo mostró piel, sino que también se animó a jugar con la complicidad de su audiencia. “Mientras tanto me despido del verano”, escribió la rubia, mientras bromeaba sin filtros sobre el uso de las herramientas digitales de edición.
Su beauty look estuvo a la altura de las circunstancias: un delineado cat eye para profundizar la mirada, pestañas postizas XL y unos labios en rosa sutil que contrastaban con la fuerza del outfit. Con su icónica melena rubia al viento, la Alfano dejó en claro que ella siempre será la dueña de todas las miradas.