Graciela Alfano prendió fuego las redes con una enteriza cavadísima y bailó sin pudor

Entre flecos y botas tejanas, la diva argentina desplegó toda su sensualidad frente a la piscina y marcó tendencia.

Cuando parecía que la temporada llegaba a su fin, Graciela Alfano decidió patear el tablero y demostrar por qué sigue siendo la reina indiscutida del espectáculo argentino. Con un video que prendió fuego Instagram, la icónica vedette se despidió del calor con una apuesta de alto impacto que combina sensualidad, tendencia y ese toque de ironía que solo ella sabe manejar.

Graciela Alfano con una enteriza que prendió fuego Instagram. Divertida y cavadísima: el contenido viral de Graciela Alfano a los 73 años La exvedette no se anda con chiquitas. Para decirle adiós a los días de sol, eligió un entorno de ensueño junto a la piscina y se calzó un traje de baño enterizo cavado en color fucsia flúor que es un verdadero escándalo. El diseño, con una impronta western muy marcada, presentó un escote pronunciado adornado con flecos que aportaban un movimiento hipnótico en cada paso de su baile.

graciela-alfano-en-bikini-enteriza-color-color-fucsia-captura-de-video-iconoalfano-ZEDXWBD5PFHMBAODL Graciela Alfano despidió el verano con un video cargado de actitud y un enterizo fucsia de alto impacto. Captura video Instagram Pero eso no fue todo: el detalle del acordonado frontal y las aberturas laterales, el famoso estilo cut out, acentuaron su silueta de una manera que solo ella puede defender.

Para cerrar este inolvidable posteo de moda, la diva completó el conjunto con unas botas de caña corta en tono beige, logrando un equilibrio estético perfecto que la posiciona como un referente de estilo sin importar el paso del tiempo.

graciela-alfano-en-bikini-enteriza-color-color-fucsia-captura-de-video-iconoalfano-VTHJNGAJ5BHIDP7CK "Icon" indiscutida: Graciela Alfano combinó un maquillaje sofisticado con un peinado de ondas naturales. Captura video Instagram Fiel a su estilo provocador, Graciela no solo mostró piel, sino que también se animó a jugar con la complicidad de su audiencia. “Mientras tanto me despido del verano”, escribió la rubia, mientras bromeaba sin filtros sobre el uso de las herramientas digitales de edición.