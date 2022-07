La "planera" Mariana Alfonzo le dijo una barbaridad a Cinthia Fernández y Fabián Doman le puso los puntos

En estos días, la "planera" Mariana Alfonzo se convirtió en un personaje que saltó a los medios por un video viral en el que la mujer se mostró orgullosa por estar según sus propias palabras "al cuete" viviendo del Estado. Y ahora, Cinthia Fernández se trenzó en una nueva discusión con la beneficiaria de planes sociales, con intervención del conductor Fabián Doman tras la barbaridad que le dijo la entrevistada a la panelista.

El cruce se dio en Momento D (El Trece), Mariana Alfonzo explicó por qué no aceptó una propuesta formal de trabajo que recibió recientemente. "No acepté porque con todos los descuentos, que tengo que pagar niñera y demás, me quedaría como estaba. O sea, con lo mismo que cobro", justificó la mujer.

Entonces cuando Cinthia Fernández le preguntó a la mujer si siente orgullosa por su accionar, Mariana Alfonzo disparó: "Con vos no hablo porque me caes bien gorda". La integrante del programa de Fabián Doman retrucó: "Mirá vos... ¿No será que tenés miedo? ¿No será que te canté las 40 en la cara?".

"La planera" no se quedó callada y redobló: "¿Eh? ¿Pero vos quién sos? ¿De dónde naciste? Volá de acá, te corto eh". Cinthia Fernández respondió: "¿Sabés quién soy? Soy una laburante a la que le indigna mantener vagos como vos. No tenés dignidad. Criamos y mantenemos una generación de vagos".

Sin argumentos de solvencia para discutir, Mariana Alfonzo atacó: "¿Sabés lo que hiciste para estar ahí? Yo no le chupo el culo a nadie". Acto seguido, la mujer cortó la video llamada y Fabián Doman defendió a su compañera.

"Era una posibilidad esto. Además te dijo algo muy discriminatorio, que no lo voy a repetir, que te lo dijo por ser mujer. A un hombre no se lo hubiera dicho. Vos no le contestaste y está bien. Estuvo mal, discriminó", sentenció Doman.