Cuál es el grado de estudios de Cinthia Fernández

No todo es la batalla contra la familia de Matías Defederico para Cinthia Fernández, sino que también se toma el tiempo para distenderse e interactuar con sus seguidores en las redes sociales.



Su presente laboral es una de las razones por las que puede disfrutar de buenos momentos, ya que no sólo se desempeña como panelista televisiva, sino que también fue desarrollando distintos productos en conjunto con marcas de ropa y de cosmética. Incluso, llegó a ser precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.



Sin embargo, a pesar de haber tenido siempre un lugar en los medios y de no haberle falta trabajo, en los últimos días reconoció que le hubiera gustado continuar una carrera universitaria.





Esto se desprendió de la habitual interacción que los famosos tienen en Instagram con sus seguidores: compartir el sticker de preguntas para que la gente les deje sus consultas o comentarios. “¿Cambiarías algo de tu vida?”, le preguntó un seguidor de Instagram a la panelista, quien, sin dudarlo, respondió arrojando una gran revelación. “Haber dejado la facultad”, contestó Cinthia.



No es la primera vez que Cinthia Fernández se refiere a esto, ya que hace un tiempo se lamentó por las críticas recibidas por no haber estudiado ninguna carrera. “El tema de que me sigan criticando porque no tengo estudios… Les quiero decir que es algo que me pega muy fuerte. Me hace muy mal, porque me hubiera encantado seguir la facultad”, expresó.



En ese sentido, explicó que, al terminar la secundaria, persiguió su sueño de trabajar en la televisión porque no estaba segura de seguir una carrera. ¿Qué le gustaba? El marketing, pero la carrera no estaba disponible en la UBA y no quería que sus padres le pagaran una universidad privada.





“Tomé malas decisiones en mi vida, obviamente de eso aprendí y si hay algo que tengo muy en claro es que en algún momento quiero seguir estudiando. Estudiar te da dignidad, te da una preparación y te planta en la vida de una manera distinta”, comentó Cinthia.



“Siempre fui muy estudiosa y es algo que me duele un montón. Tanto como que me digan puta. Es lo mismo, me duele un montón. Hoy también quisiera estudiar. En este momento de mi vida me encantaría estudiar y cerrarle el orto a cada persona que toma por insulto no tener una carrera”, concluyó.