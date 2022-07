Cinthia Fernández contó cuánto gastó en una compra "chiquita" en el supermercado

La batalla contra la inflación nos pega a todos. Y las personas que están en la tele hoy no están lejos de los problemas de los ciudadanos de a pie, como se dice. La que se quejó a su manera fue Cinthia Fernández, que declaró que esta semana el supermercado al que ella va explotó con los precios.

“Hice una compra chiquita y me mataron. Gasté más de 40 mil pesos. Un delirio. Eso no pasaba antes”, dijo en Momento D, el programa de Fabián Doman en las tardes de Canal 13 donde trabaja de panelista tras abandonar a Angel de Brito y su LAM.

Todo esto se dio en el medio de su pelea por la cuota alimentaria de las tres hijas que tuvo con el ex futbolista Matías Defederico. “A mí no me es fácil llegar a fin de mes en medio de todo esto”, confesó en medio de la pelea con la madre de su ex que se quiere quedar con la tenencia de sus hijas.

En su relato explicó que en el verano su ida al supermercado implicaba un gasto mensual de 57 mil pesos. Y ahora dice que se fue al doble. “Ni siquiera se si digo bien los números porque es cualquier cosa”, resumió.

En diálogo con Fabián Doman, la mediática reveló que desde la semana hay "faltantes" en las góndolas en todo lo que es "cereales, lácteos, y un montón de cosas más". El conductor le preguntó por los precios: "¿Y algo que te haya sorprendido el precio por más caro”. Y ella dijo su verdad: "La cuenta final, siempre la cuenta final".

Ahora, por el caos de la economía, Cinthia dijo que hizo una compra "chica" y que eso le salió unos 40.000 pesos. "Entonces, ¿tu ticket de 57.000 ahora estaría en 70.000?", preguntó Fabián, intrigado. "¡Si! ¡70 u 80!", explicó ella, con muy pocas migas.

En el programa se habló de los aumentos, y ella resumió: "Yo veo gente en la caja devolviendo. He visto abuelitos que me partieron el alma. Devolviendo y diciendo: ‘¿Cuánto es?’ y ‘no me alcanza. Les juro por Dios, eso… me mató. Lo vi, no me lo contó nadie. Me partió el alma".