Cómo festejó Cinthia Fernández que la justicia le puso un bozal legal a su ex suegra

Se sumó un nuevo capítulo en la guerra entre Cinthia Fernández y la familia de Matías Defederico y esta vez fue favorable para la panelista, que en las últimas semanas incluso estuvo hasta más enfrentada con Ana Frascino, su suegra, que con el ex futbolista.



Dado que el conflicto ya no es sólo con Matías Defederico, sino que también se sumaron los constantes ataques de Ana Frascino, Cinthia decidió llamar a sus abogados y recibió una resolución de la Justicia que le fue muy favorable: le impuso un bozal legal.





La panelista de Momento D no ocultó ni un poco su alegría que la Justicia le haya dado la razón una vez más. ¿Cómo decidió festejarlo? Bailando en ropa interior y publicando el video en sus historias de Instagram.



“Quería mostrarles esta resolución dictada en el día de la fecha para resguardar a mis hijas y a mí de las contantes agresiones que recibimos”, escribió Cinthia en su cuenta de Instagram.



Además, la panelista y ex pareja de Matías Defederico le agradeció al grupo de abogados que la representa por el trabajo que llevan adelante desde hace varios meses. “Justicia y vamos por más, paso a paso”, comentó.



Luego, al enterarse de la reacción de su ex suegra, Cinthia volvió a cargar contra ella. “Pobre, alguien que asesore a la señora. Hace la jugada tan poco inteligente de subir mi resolución y para la Justicia significa que se enteró de su existencia”, explicó.





“Tan de manual que iba a hacer eso, así que gracias por reconocer que ya se enteró. Y también gracias por los pesos que me vas a tener que pagar por las agresiones a mí, que me encanta la plata”, agregó.



“Siempre que escribe después borra todo. Yo pensé que se la bancaba”, concluyó Cinthia Fernández en su descargo, con un emoji de un beso al final del posteo en su historia de Instagram.