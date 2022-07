Fabián Doman abandonará temporalmente la conducción de Momento D: los motivos y quién lo reemplazará

Fabián Doman decidió tomarse unos días de descanso. El periodista, que por estos días vive momentos complicados a raíz de la crisis institucional y deportiva que transita Independiente de Avellaneda, decidió tomarse unas vacaciones y será reemplazado en Momento D por otra figura de El Trece: El Pollo Álvarez.

Según reveló el periodista Pablo Montagna, Doman iniciará sus vacaciones el próximo 28 de julio y no regresará hasta el próximo 5 de agosto.

Pero seguramente uno de los motivos que llevó al periodista a tomar la decisión de alejarse unos días de la pantalla chica tiene que ver con el desgaste sufrido por la fuerte interna dentro del club de Avellaneda.

Pollo Álvarez.

Primero apareció Hugo Moyano y aseguró que no cree que deban realizarse las elecciones, pero dijo que "si la junta decide que se pueden hacer, se van a hacer". Y a eso respondió Doman, cuya lista ya fue habilitada por la Justicia después de siete largos meses.

"Es de una gran gravedad lo que dijo Moyano, pero es un sincericidio, no quiere elecciones. Sabe que las pierde, está todo blanqueado. De acá a 60 días tienen que llamarlas, no es muy complicado, salvo que no tengas espíritu democrático ni entiendas que el hincha elige en el club", declaró el periodista en diálogo con Radio10.

Y agregó: "El Consejo le responde, por eso no pudimos presentarnos. Yo no soy macrista, creo que mi lista tiene más peronistas que la de Hugo, quien cree que irse mal de Independiente significa un problema político. Nosotros luchamos por el club, en cambio, Moyano lucha por él. Debe sentir que si pierde, el peronismo lo va a respetar menos".

Consultado por el futuro de su trinomio, el conductor televisivo explicó: "No voy a hacer política con el club si llego a ser Presidente, estamos más unidos que nunca. Yo estoy muy seguro de serlo. No creo que Moyano le tenga miedo a un humilde periodista".