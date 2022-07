Quién es la mujer que defendió los planes sociales y generó indignación

En las últimas horas se viralizó un video que subió una beneficiaria de planes sociales y generó indignación en redes sociales. Si bien originalmente lo publicó en la aplicación Kwai, el video se replicó en otras redes sociales.

"Si nos pagan por estar al ‘cuete’, problema del presidente y nuestro que queremos estar el ‘cuete’”, aseguraba la mujer en un tramo del video.

Este martes se supo que la protagonista del video se llama Mariana Alfonzo, tiene 34 años y es madre soltera de tres hijos. La mujer, que vive en Cañuelas, cobra la Asignación Universal por Hijo y el Plan Potenciar Trabajo.

"A mí me salió este plan cuando presenté el currículum, estuve dos meses y me despidieron porque tengo el secundario completo. Eso lo hacen porque tener estudios te da más posibilidades de conseguir un trabajo", explicó su situación en diálogo con TN.

Según explicó, trabajó toda su vida, pero por cuestiones personales desde la pandemia no pudo volver a conseguir empleo. "No hay trabajo. Lo único que hay es una posibilidad de acceder al plan. Conseguí trabajo, pero no pude seguir en el lugar donde me habían tomado", agregó.

"El video surgió de un mal comentario de una persona porque me decía 'planera, planera, planera'. La verdad es que estoy de acuerdo con que cobren los planes y lo defiendo. El tema es que se la pasan hablando de los planeros como si fuéramos cucarachas y me parece injusto", añadió Mariana.

Luego sostuvo que se siente preparada para representar a los beneficiarios de planes y planteó: "Se la pasan insultándonos y no se fijan qué hay detrás. No hay nadie que salga en los medios para decir 'sí, soy planero por esto y aquello'. No le dan la oportunidad de defenderse".

"La humillación pública es cada vez más grande en contra de los beneficiarios de planes sociales porque si cobrás una asignación o un plan ya sos la cucaracha de la sociedad y no es así. Los medios buscan a la gente más ignorante para entrevistar y hacernos quedar mal, es para denigrarlos más de lo que ya están", concluyó Mariana.