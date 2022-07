Nicolás Cabré abrió una cuenta en Instagram, pero le duró poco por una mala jugada

Conocido por su reticencia a dar detalles sobre su vida privada, Nicolás Cabré se mantuvo alejado de las redes sociales durante muchos años, pero ahora finalmente decidió abrir una cuenta en Instagram. Sin embargo, la iniciativa duró poco ya que por una mala jugada de un usuario le cerraron la cuenta al conocido actor.

Desde hace un tiempo, una persona acumuló más de 200.000 seguidores haciéndose pasar por Nicolás Cabré, y el artista decidió abrir una cuenta oficial en Instagram para aclarar la situación, ya que el usuario o usuaria en cuestión empezó a promocionar productos y servicios en nombre del actor.

Además, el internauta tomó el nombre de Cabré, le cambió una letra por un número y lo dejó fuera de Instagram, situación que Mariano Martínez denunció explicando en sus historias de Instagram. "La cuenta de Nico era @nicolascabre80 y este fake le puso al final la letra O", explicó.

Luego, agregó furioso: "Bronca total. No solo le usa la identidad, sino que le hizo borrar su cuenta oficial". De esta manera, Nicolás Cabré tuvo un breve debut y una forzada despedida en Instagram, aunque seguramente hará el seguimiento necesario para que la popular red social ponga las cosas en orden.

En el posteo que Cabré alcanzó a hacer en su cuenta que pronto desapareció, había detallado: "Les cuento para los que no saben, que hay un usuario con más de 200mil seguidores que hace tiempo se hace pasar por mí. Al principio no me molestaba, pero desde hace unas semanas, empezaron a vender publicidad y recomendar productos y servicios en mi nombre. Así que decidí crear esta cuenta. Prometo hacer todo lo que pueda".