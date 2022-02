Los reveladores motivos de la separación de Nicolás Cabré y Soledad Fandiño

Dentro del extenso historial amoroso de Nicolás Cabré se encuentra su historia con Soledad Fandiño, de la que a ella no le quedaron los mejores recuerdos según dio a entender cada vez que habló del tema.

Los actores comenzaron su romance en 2008, cuando compartieron elenco de la tira de Pol-Ka, Por amor a vos. En aquel entonces el galán estaba en pareja con Florencia Torrente y se dice que las fechas coinciden, acusando a la rubia de ser la tercera en discordia en dicha separación.

Pero como dicen, todo lo que empieza mal termina mal, y así fue para Nico Cabré y Soledad Fandiño. Aunque durante un tiempo todo parecía marchar muy bien entre la parejita que causó furor en los fanáticos.

Estuvieron juntos casi tres años. Al poco tiempo de comenzar su historia de amor se mudaron juntos y con el paso de los meses se comprometieron. Los planes de casamiento estaban latentes entre los enamorados hasta que de un momento al otro, la relación llegó a su fin.

En 2010 Nico y Sole se separaron. En aquel entonces Cabré se reencontró en una fiesta con Flor Torrente y comenzó circular rumores de una posible reconciliación entre ellos que nunca se concretó.

Los años pasaron y hasta el 2018 no se habían conocido los verdaderos motivos que ocasionaron esa sorpresiva ruptura. Pero en ese año, invitada a Los ángeles de la mañana, el programa que conducía Ángel de Brito por la pantalla de El Trece, Soledad Fandiño se refirió al tema.

Allí, la actriz aseguró que el problema principal no fue el motivo que los hizo terminar sino la relación en general. Era una pareja que no sumaba en lo más mínimo. Además, aseguró que su vínculo era “tóxico”.

“No nos casamos porque pasaron cosas en el medio. No tenía que ser. ¿Si me engañó? Yo no tengo constancia de que me haya engañado, pero justo en ese momento había salido el rumor de Isabel Macedo. Compartió una tira con ella y se empezaron a comentar cosas, y después de eso, nos separamos. Las cosas no venían bien”, confió la rubia.

También, Soledad reveló que tiempo después de separarse, Cabré intento recomponer la relación: “En un momento nos juntamos a hablar. Pero esto fue hace mucho. Nosotros convivíamos, vivíamos en mi casa, después en la de él. También fueron pasando un montón de cosas en la relación que ya no nos hacían bien, y de repente pasan cosas que son como la gota que rebalsó el vaso y ya fue. Nos separamos y listo. No llegamos a organizar el casamiento”.