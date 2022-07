¿De apuro? Silvina Escudero confirmó la fecha de su casamiento

Hace una semana, desde sus redes sociales, Silvina Escudero confirmó que se casará. Después de varios años de novio con un caballero con el que ni siquiera se le conocía la cara, de nombre Federico, se profesión oculta también, la morocha aceptó dar el sí y se la ve muy feliz.

De todo eso habló en La noche del domingo, el programa de Mariano Iúdica, en América. Con ganas de contar “todo”, Silvina relató punto por punto cómo llegó a la gran noticia, que la tiene visiblemente emocionada, a semanas de haberse mudado a una casa nueva.

“Yo fui con mi mejor amiga que se fue a vivir a España. Hacía cinco años que no la veía, pandemia mediante siempre se iba posponiendo el viaje. Llegué y me quedaba diez días con ella. Primero estuve en París y después en Mallorca, donde vive ella, Flora”, comenzó.

“Y un día me dice: ‘Nos vamos a almorzar que reservé un restaurante frente al mar Mediterráneo divino’. Cuando llegamos y nos ubicamos en la mesa, me dice: ‘Me voy al baño ya’. ‘Acabamos de venir de tu casa, ¿ya te vas al baño?’. Me quedo ahí, empecé a grabar para historias de Instagram y aparece Fede en escena”, siguió.

“Se siente a la mesa Federico, que estaba en Buenos Aires. ¿Qué hizo? ¿20 horas de vuelo y apareció ahí? Vino con el anillo y me hizo toda una propuesta romántica hermosa”, aseguró y mostró su anillo de compromiso. El detalle: le queda grande y tendrá que achicarlo.

“Se puso de rodillas y me hizo toda una declaración de amor con unas palabras divinas. Cuando nos abrazamos y me puso el anillo en el dedo, todo el restaurante aplaudía. Y había una pareja de rusos, andá a entenderle lo que me decían, que me muestra que nos habían grabado y habían sacado fotos del momento. Después nos lo terminaron mandando por mail”, sumó.

“Fue todo romántico. Al llegar al hotel puso un tema de Abel Pintos que yo amo. Se cruzó el mundo para hacerme la propuesta. Pero él sabía lo importante que era ese viaje para mí. Y, cuando terminó todo esto y yo acepté, me dijo: ‘Me voy porque yo no quería robarte de tu amiga’. Así que me quedé dos noches con él y se volvió a Buenos Aires”, contó.

Y allí llegó la bomba: “Nos casamos el mes que viene”, afirmó y todos (Barby Franco, Belén Francese y el mismo conductor) tomaron la broma más sencilla: ¿está embarazada? “No, él lo quiso así y ya sacó la fecha en el Registro Civil. Estoy emocionada”, añadió.