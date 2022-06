Silvina Escudero se mudó y mostró el living de su nueva y hermosa casa

Más de 1,6 millones de seguidores. Casi 2500 publicaciones. La cuenta personal de Silvina Escudero es una de las de mayor alcance entre las celebridades argentinas y es una de las que más tiempo les dedica, especialmente en Instagram donde pueden verse reflejados esos números.

Su más reciente actividad se produjo cuando decidió mudarse. “CASA NUEVA, VIDA NUEVA ¡Finalmente me mudé!… lo raro es que no me estresé…. En los últimos 10 años, desde que me fui de la casa de mis viejos, me mudé infinidad de veces, la pase horrible en todas y cada una de las mudanzas. Parece que eso es cosa del pasado”, empezó contando Silvina.

Junto con ello, relató un cómico hecho que protagonizó ayer viernes cuando estaba yéndose a trabajar: “Estoy hace media hora buscando las llaves de mi casa y no las encuentro... y cerré con llave... ¿cómo puede ser?”.

“Pensé mucho en decirles o no dónde estaban las llaves porque me avergüenzo de mi misma... pero bueno, se los debo”... Estaban en el bolsillo de su pantalón. Sí, en el bolsillo.

Más allá de la mudanza, Silvina Escudero viene a full con su nuevo emprendimiento para adultos, Divas Play, y se sumó a esta plataforma que ofrece contenido al cual solamente se tiene acceso pagando una suscripción en dólares.

¿Y qué opina su novio sobre este trabajo? "Me dijo 'obvio, hacelo'. Me conoció con poca ropa y bailando en la televisión. Este es mi trabajo y mi pasión. O me acompaña o la puerta está cerca", reconoció frente a las cámaras, en diálogo con Susana Roccasalvo.

Justamente el anteaño pasado la pareja estuvo separada, pero el amor fue más fuerte y regresaron. "Es mucho tiempo juntos, hay momentos que tenemos crisis y otro que estamos súper enamorados", expresó y reconoció: "Si algo no tuvo crisis fue nuestra pasión. Hace cinco años que estamos juntos y en ese nivel nos gustamos más. Él viene a verme y le gusta. A él le gusta que me deseen otros hombres y mujeres... Confía en mí con los ojos cerrados, yo nunca fue infiel. Me escribe todo el mundo pero yo soy muy respetuosa", dijo en ese mismo programa.