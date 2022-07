Revelan un fuerte comentario de Rodrigo De Paul sobre Chiqui Tapia: "Que se meta..."

Sigue escalando la batalla judicial entre Rodrigo de Paul y Camila Homs, que podría dejar al futbolista sin Mundial, posibilidad que preocupaba en la Selección Argentina y por la que en las últimas horas opinó Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.



“Para ir a Qatar lo que no tenés que tener es ninguna denuncia penal, ninguna condena pendiente. Por ejemplo, algo sobre violencia de género. Es lo que marca el reglamento FIFA”, había comentado Tapia en charla con Urbana Play sobre la situación de De Paul.



Por su parte, el periodista Pablo Gravellone contó: “En una entrevista que le hicieron a Chiqui Tapia le preguntaron por la situación de De Paul, de cara al Mundial. Y dijo que para poder jugar el Mundial tiene que llegar a un acuerdo judicial con su ex pareja”.





“Hay cuestiones pendientes como la cuota alimentaria de los hijos y el tema económico. Si el Mundial arrancara mañana, Rodrigo de Paul no puede jugar porque, según las normas que establece FIFA, un futbolista que tenga una situación judicial, como puede ser el atraso de la cuota alimentaria de sus hijos, no puede jugar el Mundial”, agregó.



En tanto que Mariana Gallego, la abogada de De Paul, aclaró: “Causa penal con condena en suspenso claramente no existe. Denuncia de violencia tampoco existe. Y algo que están hablando en todos lados es lo del reclamo alimentario, pero acá no hay ningún reclamo alimentario”.



Ante este panorama, el periodista Juan Etchegoyen contó que el futbolista se habría comunicado con Tapia. “Chiqui Tapia se metió casi como un periodista de espectáculos en el conflicto legal. A mí lo que me contaron desde el entorno del jugador es que hay una calentura total. A De Paul no le gustó nada que el presidente de la AFA saliera a hablar obre él y menos que se meta con su tema personal”, contó.





“Esto es un escándalo: De Paul quiere solucionar las cuestiones legales con su ex, pero me cuentan que todo le parecería un abuso. No estaría de acuerdo con semejante trato económico. A todo esto, puedo informar que, según mi fuente, hay descontento aparentemente del jugador con Tapia. Esto podría terminar con el jugador afuera del Mundial”, agregó.



Por último, reveló: “De Paul lo creería innecesario esto que dijo Chiqui Tapia. Hasta me dijeron una frase que también la vamos a poner en potencial, por supuesto. Habría comentado: ‘Que se meta en sus quilombos y me deje en paz’”.