El mal momento de Susana Roccasalvo: por qué se ausentó de su programa de TV

Por segundo fin de semana seguido, Susana Roccasalvo no condujo su ciclo Implacables en la pantalla de El Nueve. La ausencia de la animadora despertó las alarmas para dilucidar qué problema de salud la tiene alejada de la televisión y se conoció la enfermedad que transita.

Tras no presentarse al aire el sábado 2 de julio, se aguardaba que la periodista retornara a sus labores este fin de semana, lo que no sucedió. De esa manera, otra vez la guía del programa quedó en manos de Daniel Gómez Rinaldi, quien no eludió el tema de interés.

El histórico hombre de la televisión se animó a especificar las dificultades que se atravesaron en el camino de Roccasalvo y que la sumieron en un periodo de reposo, de rehabilitación y de desarrollo de diferentes tratamientos para recuperarse de este trance.

Gómez Rinaldi abrió la edición de este sábado y rápidamente develó el misterio al contarle al público: “Le mandamos un beso a Susana porque tiene un cuadro terrible de bronquitis, se acuerdan que yo les conté lo de la voz…así que esperamos que se reponga pronto”.

El propio Daniel había anticipado, el anterior fin de semana, el inicio de la afección que se apoderó del bienestar de Roccasalvo: “¿Qué le pasó? ¡Se quedó sin voz! Así que le mandamos un beso grande, fuerza y que se reponga".

Hace un mes, Susana ya había experimentado una dificultad, que se refería a algunas secuelas de leer a larga distancia con las potentes luces de un estudio de televisión. "Ustedes se preguntarán por qué lo lee Daniel, y lo qué pasa es que estoy con un problemita, desde febrero, en la vista", contó.

A la hora de profundizar en esa problemática, Roccasalvo detalló: "No puedo mirar a distancia y también me hacen mal las luces, entonces he grabado. Pero algunos anunciantes quieren que se lean en vivo, entonces lo lee Rinaldi, porque yo no puedo estar leyendo con las luces tan cerca".

Por ahora no se reportaron definiciones respecto a la bronquitis, aunque se estima que el venidero sábado podrá regresar a su silla en Implacables.