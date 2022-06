Susana Roccasalvo advirtió a Marcelo Tinelli sobre la China Suárez

Desde hace semanas, la China Suárez y Rusherking están en el centro de todas las miradas. Si bien mucho se especulaba sobre la pareja, los dichos de él en el programa de Andy Kusnetzoff confirmaron todos los rumores. "Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta como es. Me enamora mucho la verdad", reconoció frente a las cámaras de Telefe.

"Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes", señaló.

A esto, se suma que ella fue convocada al nuevo programa que Marcelo Tinelli tendrá en la pantalla chica este año: All Togheter Now. Es un ciclo que cuenta con cerca de 100 personas expertas que evaluarán las performances de participantes no famosos.

Al parecer, la China pidió una suma elevada de dinero por su presencia. "La convocó Marcelo Tinelli, ya tuvieron charlas para que sea jurado y me contaron que tiene un cachet más elevado que el de Pampita en su momento en el ‘Bailando’. Y están dispuestos a negociar. Ella se entusiasmó porque en este formato no hay escándalo, entonces tendría un pie adentro", contó Gustavo Méndez en Implacables.

Susana Roccasalvo

Al oír esto, Susana Roccasalvo, la conductora del ciclo, no pudo quedarse callada y frente a las cámaras de El Nueve, advirtió a su colega. "El señor Tinelli es un señor mayor, pero joven, obvio, no soy quién para darle un consejo; sin embargo, una advertencia…ojo Marce con la China, ¿no? No importa, vos sabrás cómo manejarlo", lanzó.