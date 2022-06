El conmovedor gesto de Rusherking con una pequeña fanática

Desde hace días, Rusherking está en el centro de todas las miradas. ¿El motivo? Su romance con la China Suárez. "Yo lo que le digo a mis papás es que no crean cualquier bol*** que ven en la tele. Les cuento que para mí Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta como es. Me enamora mucho la verdad", contó recientemente en la TV.

Ahora, el joven cumplió uno de los grandes sueños al que aspiran muchos artistas argentinos: presentarse en el Luna Park. El músico no sólo llegó al mítico estadio cubierto de Buenos Aires, sino que agotó localidades.

Entre los presentes, obviamente estaba la ex Casi Ángeles. La actriz llegó al lugar acompañada de personal de seguridad y se quedó a un costado del escenario. Lució un precioso look de tres piezas: un top blanco, un jean de corte recto con roturas y un clásico blazer negro. Completó el outfit con unas botas de punta en V y sorprendió con sus uñas pintadas de verde esmeralda.

La China Suárez llegando al recital de Rusherking en el Luna Park

Además, otra de las que estuvo en el lugar fue una pequeña fanática de la Fundación Juanito. Marcelo Polino, quien colabora con el lugar desde hace años, fue el que gestionó que la niña pudiera ver en vivo a su ídolo.

En Instagram, el periodista le dio las gracias al cantante por el conmovedor gesto que tuvo con la niña. "Quiero agradecer con mucha emoción tu gesto Rusherking y de todo tu equipo por haber cumplido el sueño de una niño de la fundación de disfrutar del maravilloso show", escribió el conductor de Radio Mitre.

Noticias Relacionadas La anécdota de Marcelo Polino y Shakira que podría haber cambiado su relación