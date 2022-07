El ex novio de Süller y Pradón atacó con todo a Flor de la V: "Para ustedes es cómico, pero yo..."

Martín Lema, de 24 años, es el ex novio de Silvia Süller y aspirante a ingresar a la Casa de Gran Hermano, medio por el que buscará posicionarse de lleno en los medios, algo que no pudo terminar de concretar con aquella relación.



En su búsqueda por entrar al reality show de Telefe se cruzó fuerte con el panel de Intrusos luego de que en el programa de Florencia de La V estallaran en carcajadas, algo que no le gustó a Lema, quien les puso los puntos.





“Capaz que para ustedes es cómico esto, porque se están riendo todos. Yo vine acá a hablar seriamente de mí, de mi sueño, pero de ninguna mujer”, comentó el periodista uruguayo.



“Quiero hablar de las ganas que tengo de triunfar en la televisión. Ojalá, si Dios quiere, suceda eso”, agregó Martín, que no pudo ocultar su rostro adusto al referirse a las vedettes con las que tuvo romances.



Luego de reconocerse como adicto al juego en recuperación, Lema contó que sus padres lo echaron de la casa y que debió irse a vivir con sus abuelos. “Estoy sin trabajo, pero vine a la Argentina a probar suerte”, contó.



“Algún ahorro me quedó y me vine a vivir acá. Pero no estoy en la casa ni de Alejandra Pradón ni de Silvia Süller”, aclaró Martín Lema en el programa que conduce Florencia de la V por América.





En ese momento, Héctor Rossi bromeó con que, dada el crítico momento de la economía argentina, llegar al país no era una buena idea. A los chistes también se sumó la conductora, algo que no le gustó para nada.



“Hablando en serio, estoy pasando un momento complicado, para nada lindo. Estoy en busca de posibilidades. Ojalá se me pueda dar”, concluyó Martín Lema en su visita a Intrusos.