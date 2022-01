Alejandra Pradón se enamoró del joven ex novio de Silvia Süller y el escándalo es inminente

Rubias platinadas, despampanantes y voluptuosas, con altísimo perfil, mayores que él, bastante más… Este parece ser el perfil buscado de un muchachito uruguayo llamado Martín Lema, que en cosa de un año anotó no uno sino dos romances que llaman mucho la atención.

Es que este joven que no roza los 25 años fue noticia en febrero del año pasado, cuando salió a la luz que había empezado una relación con Silvia Süller, quien le lleva, solamente, 40 años.

"La admiro mucho desde que soy muy chico. Desde que tengo diez años que estoy enamorado de ella como mujer. Me gusta su simpatía, además de que es una bomba. Yo suelo salir con mujeres más grandes que yo, que tengan más experiencia", dijo aquella vez el chico, que trabaja en una empresa de logística.

Y como la cosa parece que no prosperó con la ex de Silvio Soldán, Lema fue por más y se enganchó con otra mítica ex vedette, rubia, despampanante, escandalosa y contemporánea de la Süller: Alejandra Pradón.

Sí, el romance entre Pradón y el ex de Silvita está confirmadísimo y marcha viento en popa. Así lo aseguró Juan Etchegoyen en Emparejados, donde incluso compartió un audio en el que Martín asegura que está a pleno con su nueva novia.

“Estoy muy contento, vengo de una relación muy complicada, una desilusión amorosa y ahora se dio con una persona como Ale, fue algo mágico e inexplicable”, dijo Lema, en diálogo con el periodista de Mitre Live.

¿Cómo empezó este affaire? Con la famosa excusa de “te hago una nota”. “Hablé con ella para hacer una entrevista y no se pudo concretar, pero no es que quedó ahí, hablamos todos los días y no paramos”, relató, y dijo más, pronto se dará el primer encuentro, porque hasta ahora sólo hubo mucho sexting, fotos y videos.

“Hay un gran cariño entre ambos y el mes que viene vamos a vernos que es lo que quiere ella más que nada, me dijo ´tenés que venir a verme´”, agregó. Entusiasmado con lo que están descubriendo juntos, el joven dijo que tiene “tremenda onda” con la blonda que a los 37 años se cayó de un séptimo piso.

“Nos matamos de risa, me cuenta anécdotas de su carrera y yo de la mía. Hablamos tantas cosas… Ella tiene mucha humildad, es sencilla y es preciosa, cómo no me voy a enganchar con una persona como ella”, añadió.

Y siguió, contundente: “A mí me enamoró de ella lo que es como mujer, nos sacamos fotitos y hacemos videollamadas; nos mandamos fotos muy lindas, yo sin ropa, la veo y me calienta enseguida”.

Muy hot los dos, el uruguayo no da más y cuenta las horas para verse: “Con el calor que hizo la semana pasada, le dije que me deje de mandar fotos, porque estaba prendido fuego. Me manda fotos de su cara y me pone quenchi”. ¡Tremendo! ¿Qué dirá Silvia?