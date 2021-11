Los detalles desconocidos de la caída de Alejandra Pradón de un séptimo piso

En marzo de 2004, Alejandra Pradón protagonizó uno de los hechos más polémicos de la historia de la farándula argentina: se cayó desde un séptimo piso. A continuación, recordamos los detalles del caso y comentamos las distintas versiones que circularon y todo lo que dijo ella al respecto.

Alejandra Pradón: el milagro de haber sobrevivido a una caída de 7 pisos

Si uno pensara en una especie de comparación, se podría decir que Charly García le ganó por 2 pisos ya que, en marzo del 2000 y en la provincia de Mendoza, se tiró desde un noveno.



Sin embargo, hay dos hechos que marcan la diferencia entre estas dos caídas espectaculares. En primer lugar, García se tiró hacia una pileta, mientras que Alejandra Pradón cayó sobre unos árboles (que de no haber estado habrían significado su muerte, ya que se habría impactado directamente contra el suelo).



En segundo lugar, y aún más importante, Say No More decidió tirarse por cuenta propia, mientras que la exvedette argentina fue empujada por quien era su novio o cayó por accidente en el marco de una discusión.



Más allá del misterio que se abre al abordar el caso, lo más destacado de todo es que Alejandra Pradón cayó desde un séptimo piso y sobrevivió, lo que no quiere decir que no haya estado grave. Por lo contrario, la mediática sufrió múltiples fracturas y la rotura de vasos sanguíneos.

Qué dijo Alejandra Pradón acerca de su histórica caída

La primera versión que circuló acerca de la caída de Pradón fue que quien la había empujado había sido su novio de entonces, Fabrizio Lallana. No obstante, a los pocos meses del hecho el joven fue sobreseído ya que el juez consideró que la expareja de Silvio Soldán se había caído sola.



De visita en PH, Podemos Hablar, Pradón indicó que aún no sabe si se cayó sola o si la empujaron. Lo que sí dijo fue que estaba discutiendo con su novio y que ella le estaba tirando la ropa por el balcón. Acerca de la caída en sí, no puede precisar si Lallana la empujó adrede o si ella cayó producto de un forcejeo.





También expresó que le gustaría que se reabriera la causa. Al respecto, confesó que, luego de la caída, Fabrizio bajó, la recogió, la hizo subir de vuelta al departamento y la mantuvo escondida por unos instantes, actitud que hoy en día le parece sospechosa.



Con relación al milagro de haber sobrevivido, Alejandra dijo que la salvó su cola, que le permitió amortiguar apenas la caída, y el hecho de haber “aterrizado” sobre un árbol.



Respecto a las versiones que indicaban que estaba de fiesta con jugadores del Club Atlético River Plate, dijo que todo fue un rumor malintencionado por parte de José María Aguilar, por entonces presidente de la institución de Núñez.



Según ella, este hecho le sirvió al dirigente para vender a una serie de jugadores jóvenes, a quienes les dijo que había que “apurar” su traspaso ya que se hablaba que ellos habían estado de fiesta con Pradón al momento de la caída.



Luego de leer todo esto, ¿qué opinas acerca de lo sucedido con Alejandra Pradón?