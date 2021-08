El ex novio de 23 años de Silvia Süller rompió el silencio y confesó su plan

El ex novio de 23 años de Silvia Süller rompió el silencio luego de que la mediática decidiera ponerle punto final al romance. Sin embargo, Martín Lema no se rinde y confesó su plan de reconquista..

“Nos separamos con Silvia, el tema es que yo no cierro esto, no quiero hablar de ella y a los dos meses volver. No cierro nada. Quiero descansar un poco y volver con las entrevistas, lo que amo y cuando viaje vas a ver el mensaje que va a decir ‘volvimos’”,aseguró Lema en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Recordemos que Silvia Süller había manifestado sus expectativas por el encuentro con el joven uruguayo con quien mantuvo durante bastante tiempo un romance a la distancia. Sin embargo, la mediática anunció en estos días el final de la historia y contó el motivo de la ruptura.

“A mi me molestaba mucho que no haya terminado el colegio, que no sepa los cinco continentes. Que no estudie periodismo como dice. Aparte tiene 23 años, hay 40 años de diferencia. Qué voy a pretender. Me lo tomo como un divertimento en un año de pandemia donde la pasé bien”, dijo entre otras cosas Süller.