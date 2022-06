El impactante cambio de look de Flor Vigna que generó furor en Instagram

Florencia Vigna generó un auténtico furor entre sus seguidores de Instagram al publicar un video en el que se la vio luciendo su nuevo look: la influencer abandonó el rubio y se pasó al bando de las pelirrojas.



No es la primera vez que sorprende con un cambio de apariencia, ya que anteriormente se había dejado teñir el pelo de azul por su novio Luciano Castro, por lo que ya venía innovando.



“Se viene cosas lindas y él siempre me acompaña @cristianreystyle. Sigo viendo sus challenge”, escribió Flor en una historia de Instagram junto a un video en el que se la ve con su nueva cabellera pelirroja.





Asimismo, arengó a sus fanáticos a que continúen mandando sus grabaciones bailando al compás de Guión, uno de los últimos hits que presentó.



Guión, su cuarto single, es un pop romántico que se puede apreciar en un videoclip ambientado en los años ’50. “Habla de ese primer amor que no está a la altura, esos amores que duelen”, comentó Flor.



“Esos amores de los cuales nos cuesta salir y que, por más que intentemos huir, lo vemos en todos lados. Esos amores que nos quita la inocencia, pero de los cuales debemos tomar la fuerza y salir”, agregó.





Desde que Flor Vigna decidió lanzar su carrera como cantante tuvo una muy buena aceptación del público, ya que desde el estreno de Uy, al día de hoy ya suma 4.000.000 de reproducciones.



El single Guión se suma a las ya conocidas canciones Suelto (junto a Miss Bolivia) y Una en un Millón. “Estamos animándonos con mucho miedo pero mucha pasión a seguir invirtiendo y jugándonos por este proyecto”, dijo Flor.