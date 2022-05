El curioso motivo por el que Flor Vigna lleva seis litros de agua a la cama cuando pasa la noche con Luciano Castro

El romance de Flor Vigna y Luciano Castro se consolida cada vez más, y los protagonistas de esta historia de amor no dudan de dar a conocer algunos detalles de su intimidad, y algunas de estas anécdotas son verdaderamente curiosas.

En la noche del jueves, Flor Vigna estuvo como invitada en el programa No es tan tarde (Telefe), y tuvo un distendido mano a mano con Germán Paoloski.

Más allá de hablar sobre algunas situaciones de su carrera y su vida personal, el conductor del ciclo sorprendió a la influencer con una llamativa pregunta.

"¿Por qué se llevan con Luciano Castro todas las noches seis litros de agua a la cama?", quiso saber Paoloski. Entre risas, Vigna reconoció: "Sí, pasa eso y es mi culpa. Yo primero guardo todas las botellas de vino y cervezas que están en mi casa y las relleno con agua del filtro porque no quiero gastar en agua. Tomo mucha agua y, por ende, meo mucho también".

Entonces, el conductor consultó intrigado: "Pero ¿por qué (tomás tanta agua)?". Acto seguido, la pareja de Castro confesó: "Una vez me quedé afónica y no pude hablar por una semana. Estaba haciendo teatro de jueves a domingo y me tuvieron que pichicatear porque me dijeron: 'Todo bien con que estés muda pero hay que hacer teatro, la sala está llena'. Y de ahí me quedé re traumada con que me tengo que hidratar. Me quedó como un tic con eso y tomo mucha agua".

Como remate para la anécdota de Vigna, Paoloski pidió: "¡Por favor, que la producción le traiga agua a esta chica!".