Luciano Castro y su hija se unieron al nuevo challenge de la canción de Flor Vigna

Luciano Castro mantiene una romántica y apasionada relación con Flor Vigna. Los famosos se conocieron en el gimnasio y desde entonces no se separaron más. Hoy son una de las parejas más seguidas en las redes sociales y los medios de Argentina. Saben combinar el amor con el humor.

Hace un tiempo el actor habló de la cantante: "Flor es más linda por dentro que por fuera y no lo digo yo que soy el novio que está perdidamente enamorado, tardan ocho minutos en embelesarte de ella. Es cero careta, no habla de más si no lo siente. Jamás me relacioné con una chica más joven en mi vida. No me hubiese animado nunca de no haberme sentido correspondido".

Contó cómo es su relación con Flor, el cuidado que mantienen por respeto al otro: "es una persona muy vigente en las redes, muy fuerte y muy referencial. Ella me preguntó si me joden las fotos, y le dije ‘vos hacé lo que quieras’. Ella tuvo la diferencia de preguntar si me molesta o no".

Flor mientras tanto reveló qué es lo que más le gusta de Luciano Castro y el hermoso vínculo que formaron: "me gusta cómo nos motivamos a ser nuestra mejor versión. Me gusta cuando llego hecha percha y puedo llorar con él y cuando me hace reír a carcajadas. Me gusta su familia, Me gusta él en mi vida".

"Miro a Lucho y pienso: ´yo te conozco de otra vida´. Tenemos demasiado en común. Hay muchos puntos en común en nuestras historias. Los dos venimos de familias muy humildes. De chico vivió en el mismo barrio que yo. Claro que no nos cruzamos por la diferencia de edad pero hablamos de los mismos lugares", agregó.

En más de una ocasión Flor y Luciano se han mostrado perdidamente enamorados del otro. Los famosos comparten cada paso que da su pareja y hasta formaron una familia ensamblada junto a Sabrina Rojas, el Tucu López y los hijos de la ex pareja. Hasta planean vacacionar juntos.

Hace algunas horas Flor Vigna lanzó su nueva canción llamada "Guión" inspirada en su relación con Luciano Castro. Pero más allá de la gran letra, el ritmo es súper pegadizo. De hecho, hasta ya tiene un challenge al que se unieron el actor y su hija Esperanza. "Los mejores bailarines", escribió la cantante.