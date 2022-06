Desvalijaron el departamento de Estefi Berardi: "El hombre entró con..."

Nueve minutos. Eso fue lo que tardaron en desvalijar la casa de Estefi Berardi, que fue una nueva víctima de la inseguridad. El lamentable episodio ocurrió el último jueves, a la noche, en el barrio de Palermo, mientras ella se encontraba trabajando y agradeció no haber estado presente en el momento del robo.

En el programa LAM (América) se reveleraron las imágenes inéditas del edificio dado vuelta y dialograron con su compañera, que no pudo esconder la angustia que sentía y brindó detalles del acontecimiento que, afortunadamente, logró quedar registrado por las cámaras de seguridad de su hogar.

“Esto pasó cuando estaba en el vivo. De ahí me fui a dormir a la casa de mi novio y cuando llegué al mediodía, después de hacer el programa de Carmen (Barbieri), quise entrar y no pude abrir la puerta porque estaba trabada con el sillón. Se me ocurrió empujar y vi todo revuelto”, contó Berardi en el programa LAM.

“Accedieron por el balcón de un vecino que da a un estacionamiento abandonado. Y de ahí entraron por la ventana de la habitación. El hombre entró con un cuchillo todo encorbado como mirando a ver si había alguien”, dijo con más detalles la involucrada.

¿Qué se llevaron? “La computadora en la que tenía todos los trabajos de la facultad, y las alhajas, pero por suerte no eran de valor, ropa, un masajeador eléctrico y unas bucaneras”.

“Tenía como una caja fuerte trucha por si alguna vez me pasaba esto y esa me la abrieron. Tenía un poco de plata, que es un montón, pero no es que me destruye. Yo tenía miedo de que se lleven otra a la que le pasaron re finito, pero no la encontraron. No fueron al lugar donde deberían haber ido porque ahí sí me destruían mis años de trabajo”, finalizó.

Además, la panelista se tomó unos minutos para agradecerle a la policía de la Ciudad debido a que actuó con celeridad y dijo que el rastreo de huellas dactilares dio positivo, así que están trabajando en descubrir quiénes son los autores del hecho delictivo.

Resaltó que dos personas entraron al departamento, pero no se descarta que una más hubiera estado esperando afuera del inmueble de Berardi.