Qué hacer en Mendoza: los mejores planes para el domingo 12 de abril
La cartelera del domingo reúne espectáculos, música y entretenimiento para todos los gustos en Mendoza.
El verano sigue desplegando su agenda en la provincia con una programación que cruza experiencias inmersivas, comedias filosas, espectáculos tradicionales y propuestas al aire libre. La escena cultural se diversifica y ofrece alternativas para distintos públicos, consolidando a Mendoza como uno de los polos artísticos más activos de la temporada.
Estas son algunas de las propuestas destacadas que se podrán disfrutar el domingo 12 de abril:
- Que vuelvan los lentos: una tarde para disfrutar del mejor show musical de los años 80, 90 y 2000 con clásicos eternos y lentos inolvidables.
Horario: de 16:00 horas a 22:00 horas
Dónde: Espacio Luis Menotti Pescarmona (Godoy Cruz)
Entradas: libre y gratuita
- Miss Universo Mendoza 2026: una velada única llena de glamour, emoción y espectáculo.
Horario: 19:00 horas
Dónde: Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)
Entradas: $10.000 en Entradaweb
- Tiempos modernos: Abordando estos y muchos otros temas con distintos personajes y pasos de comedia stand up, Pablo Picotto entrega su mirada particular dándole protagonismo al humor por sobretodo y por qué no, a alguna que otra reflexión sobre la vida. Un espectáculo para disfrutar y divertirse, para emocionarse con el pasado y pensar para adelante, un show qué hay que ver ahora, antes que se lo quede alguna inteligencia artificial.
Horario: 21:00 horas
Dónde: Teatro Independencia (Chile 1184, Mendoza)
Entradas: a partir de $20.000 en Entradaweb