El novio de Estefania Berardi enfrentó los rumores y aclaró si ella tiene un amante

Mucho se habló sobre la vida sentimental de Estefanía Berardi, la nueva panelista de espectáculos estrella que la rompe en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri en la pantalla de Ciudad Magazine, y por la noche en LAM junto a Ángel de Brito.

Fue hace poco que la nueva especialista en chimentos reveló que tuvo un pasado botinero. En el aire del programa de América contó que salió con dos famosos y uno de ellos es futbolista y ídolo de River Plate. Se trata de Lucas Alario.

Estefi Berardi con su look morocha.

Sin embargo, lejos de aquel pasado, actualmente Estefi Berardi está en pareja desde hace poco más de dos años con alguien que poco tiene que ver con el mundo del espectáculo. "Un muchacho que se llama Mauricio y está vinculado a la política. Vivimos a ocho cuadras de distancia y pasamos juntos todo el tiempo que podemos”, contó en LAM.

Su pareja es efectivamente el secretario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Colello. Sin embargo, a raíz de los dichos de Jorge Rial, en el que furioso con la panelista por lo que dijo de su separación de Romina Pereiro lanzó un polémico comentario (“esta chica te hace el Coco”), comenzó a circular el rumor de que podría tener una relación paralela con Coco Fernández.

Coco Fernández es el Gerente de Producción de Artear y Director Artístico de las señales Quiero, Magazine y Volver. Está casado con Virginia Elizalde y juntos tienen tres hijas: Catalina, Ángeles y Sol. Además, es el famoso socio de Adrián Suar y el padrino de Mirko, el hijo de Marley. En el caso de la nueva morocha, sería su jefe por su labor en Mañanísima.

Cuando comenzó a correr el rumor, tras los dichos de Jorge Rial, Estefanía Berardi simplemente dijo: "Está bien que no me conozca. Lo tomo como de quién viene. Yo tampoco lo conozco, pero lo estoy conociendo escuchando las cosas que dice de todo el mundo. Barbaridades, que me parecen un horror. Él dice que una mujer solo crece por poner su cuerpo”.

Pero ahora, quien le hizo frente a los rumores fue Mauricio, el novio de la ex Combate. El secretario del Gobierno aseguró: “Confío en ella y el día que deje de confiar, terminaré la relación”. Con ese mensaje fue contundente, por un lado apoyó a su pareja pero por otro dejó claro que en la primera que algo raro empiece a intuir se acaba todo.