El legado de El Noba y la canción con la que conquistó millones de reproducciones

La muerte del popular cantante El Noba genera una gran conmoción en la numerosa comunidad de seguidores del artista de la zona sur del conurbano bonaerense. Con un implacable carisma, el trapero construyó una meteórica fama tras años de trabajar como albañil y desempeñarse en otros oficios.

El día antes de su muerte, El Noba había compartido con sus fans su felicidad por haber podido comprar el terreno en el que construiría su casa propia. Sin embargo, el grave accidente que protagonizó el pasado 24 de mayo fue el detonante de su fatal desenlace.

Según contó en algunas entrevistas, desde pequeño El Noba seguia con atención la movida de la música tropical, y poco más tarde se sumó a las tendencias urbanas con una notoria impronta en plataformas como YouTube, Instagram y Facebook.

Apasionado por las motos, El Noba prefería los paseos a alta velocidad al estudio en la escuela. “Estaba terminando el colegio y un día me habló una piba de Solano. Y allá fui, para ratearme. Hoy en día, por esa experiencia, tengo una hija. Me re sirvió. Sentí que todo eso me tenía que pasar, que era para mí”, contó en una nota con el sitio El Planteo.

Entre los oficios en los que se desempeñó, se cuenta su trabajo como banderillero en una obra en el centro porteño, pero luego se rodeó de malas juntas, y poco más tarde cayó en una dura etapa de adicción a los calmantes, de la que salió su apodo: No Bajo Ni Con Pasta, que luego se resumió a El Noba.

Teimpo después trabajó como pintor, donde acuñó la frase Tamo chelo, con la que junto a sus compañeros celebraban cada vez que llegaba la paga y empezaba la diversión. El videoclip de esa canción actualmente está cerca de los 19 millones de reproducciones en YouTube.

La pandemia le trajo una pausa en su labor como pintor, entonces se focalizó en las redes sociales y empezó despegar su faceta musical. “Se me reían, pero yo sabía que también iba a cantar”, señaló en una oportunidad.

Sobre sus aspiraciones, recientemente El Noba decía: “El sueño de la casa propia. Levantarme, ir a buscar a mi hija al jardín, llevarla a comer, a pasear. Mi vieja es pastelera y encargada de edificio. No quiero que limpie mugre ajena, quiero que labure de lo que le guste, que tenga un local de pastelería en el centro de Varela porque para mí es la mejor pastelera. Casa propia, darle laburo a mi familia, para que no dependan de ningún patrón porque ya viví eso, y dejarle algo a mi hija”.