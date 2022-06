La contundente diferencia que hizo Jorge Rial entre su separación de Romina Pereiro y la de Silvia D'Auro

En una entrevista, Jorge Rial marcó una contundente diferencia entre su separación de Romina Pereiro y la de Silvia D'Auro. Sin dudarlo, el conductor volvió a disparar con todo contra la madre de sus hijas.

En diálogo con el portal Teleshow, Jorge Rial habló de sus dos rupturas más emblemáticas y deslizó sobre Silvia D'Auro: "La primera se rajó y no volvió más. Nada. No importa. Fui generoso, pero no, bueno, aparentemente...".

En tanto que a la hora de referirise a Romina Pereiro, destacó: "Y con Romina recién nos separamos y es totalmente distinto, es otra clase de mujer".

Romina Pereiro y Jorge Rial.

En los últimos días, Jorge Rial quedó envuelto en rumores de romance con Josefina Pouso, con quien se encontró en un viaje por España. Si bien por el momento ambos rechazan el título de novios, hay versiones que indican que la flamante relación estaría creciendo.

Hace algunos días, tras firmar su divorcio de Romina Pereiro, Rial remarcó: "Mi estado civil es separado... Efectivamente y lamentablemente firmamos los papeles de divorcio oficialmente... Con pena lo digo esto, no lo digo con alegría. Es un momento feo. No significa nada, es un divorcio, no se sabe qué va a pasar en el futuro... era necesario por el bienestar nuestro mental y de los medios".

Por otro lado, Rial descartó la idea de volver a casarse. "Olvidate... Yo ya no creo en esto. La convivencia mata el amor. Así que lo mejor es estar el tiempo que quieras estar. Creo en la distancia y estar cuando vos tenés ganas: dos días, tres días, irse de viaje", remarcó.