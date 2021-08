La provocadora respuesta de Silvia D'Auro tras la denuncia de su hija Morena Rial

Hace algunos días, Morena Rial lanzó fuertes acusaciones en televisión contra su madre, Silvia D'Auro. La mediática anunció que le iniciará acciones legales por abandono y ahora llegó la respuesta de la expareja de Jorge Rial.

“No sé para qué nos adoptó. Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora, ni contacto. Pero la Justicia se va a encargar”, aseguró Morena en Los Angeles de la Mañana (eltrece).

Luego a través de la red la joven siguió: “Hace once años desapareció y dejó a dos menores con su papá, que gracias a Dios nos supo criar muy bien. Comprendo que lo que ella hizo fue abandonar. No entiendo para qué mier... nos adoptó si nos iba a terminar abandonando”.

En el espeluznante relato de Morena Rial en contra de Silvia D'Auro, además afirmó: “Ella eligió borrarse y bueno, ella sabrá por qué. Nos dejó muy chiquitas pero ahora no me afecta. Hubo un montón de hechos de violencia con nosotras. Nos pegaba, nos hacia sangrar la nariz. Nos ponía cera para lastimarnos y quemarnos. A mí me empujó en la bañera. En el último tiempo era más con Rochi y yo saltaba a defenderla”.

Tras algunas semanas de silencio, D'Auro regresó a la red con un mensaje que muchos entendieron como una provocación hacia su hija. “No es la puñada por la espalda la que te duele. Es cuando te volteás y mirás quién tenía el cuchillo”.