Jorge Rial confirmó la panelista que se sumará a su nuevo programa en C5N

Jorge Rial ya tiene equipo confirmado para debutar con Argenzuela el próximo lunes 4 de julio en C5N. En las últimas horas, el conductor confirmó que Mariana Brey será la panelista encargada de espectáculos.

"Equipo completo para Argenzuela. ¡Bienvenida Mariana Brey! El espectáculo está asegurado a partir del lunes 4 de julio en C5N. Se suma a Diego Brancatelli, Damián Rojo, Paulo Kablan y Mauro Federico", anunció el conductor a través de su cuenta de Twitter.

De esta forma, Brey se suma a los ya confirmados Diego Brancatelli en deportes, Paulo Kablan a cargo de policiales, Mauro Federico en política y Damián Rojo cubriendo espectáculos.

Recordemos que Rial también se había mostrado interesado en incorporar a Estefi Berardi, pero finalmente no se pudo concretar por una cuestión de exclusividad de la panelista con América TV. "No se puede, el canal no se lo permite. Ángel y Mandarina le dieron el ok, pero no se puede", detalló el conductor en un móvil de LAM.

Tras su renuncia a Sobredosis de TV, Rial expande sus horizontes en C5N con la versión televisiva de su programa radial. Fue Ángel de Brito quien reveló la noticia en LAM (América). "Jorge Rial vuelve a la tele. Hará tele diaria en C5N", informó el conductor.

"En julio comienza la nueva programación del canal. Van a cambiar varios programas, menos los que están midiendo. Rial va a hacer la versión de su programa de radio, Argenzuela, en la tele. Saldrá al aire a las tres de la tarde", agregó.