Jorge Rial reveló por qué América no dejó que Estefi Berardi esté en C5N

Jorge Rial volvió a disparar contra América TV y reveló la verdad sobre por qué no le permitieron a Estefi Berardi que formara parte de Argenzuela, su nuevo programa en C5N.

"Me di cuenta cuando le pedí un favor a América y no me lo cedieron", comenzó diciendo el periodista durante una entrevista con Teleshow sobre su actual relación con el canal en el que estuvo trabajando durante más de 20 años.

"¿Estefi Berardi?", preguntó la periodista Tatiana Schapiro "Sí. Y dijeron que no. Y cuando empezaron a balbucear para tratar de explicarme me dijeron: 'Vas contra Intrusos'. Y ahí caí y dije: 'Ah, qué lindo'. Igual no voy a competir contra Intrusos, voy a hacer otra totalmente distinta. Para mí Intrusos era otro, no es este", agregó el conductor.

Estefi Berardi.

"América se construyó alrededor de Intrusos, era el que más facturaba. Me hubiese gustado una llamada personal y no me llamó nadie, salvo Gabriel Hochbaum porque es amigo personal. Ni los que trabajaban conmigo. Nadie se preocupó por mí, pero los entiendo. Cero rencor", comentó sobre el canal.

Además reconoció que actualmente no ve el programa. "Alguna vez, muy poco, por una cuestión de horarios. Pero ya no es lo mismo porque cambió el espectáculo también, que no es interesante: las figuras son bastante, digamos, outlet".

Jorge Rial.

Respecto a por qué se alejó del espectáculo, respondió: "Me empecé a aburrir dos o tres años antes. Me sentaba con gente que no sabía quién era, no sabía qué hacía y dije: “'Hasta acá llegué'. Hoy me divierto con la política, con el espectáculo, con el deporte, pero en un conjunto de cosas. También evolucioné mucho como periodista y puedo hablar de todos los temas".