La tajante decisión de Romina Pereiro tras divorciarse de Jorge Rial

Tras varios meses de idas y vueltas, de polémicas, de rumores de terceros en discordia y de situaciones poco claras, finalmente Jorge Rial y Romina Pereiro firmaron los papeles del divorcio.



Ante esta etapa que se cerró formalmente, y como suele suceder, la nutricionista tomo una decisión contundente para dar vuelta la página y comenzar un nuevo capítulo en su vida: cambió su imagen.



Fue la propia Romina Pereiro quien compartió con sus seguidores de Instagram el cambio de cabello oscuro para pasar al color rubio.





Si bien la nutricionista continúa teniendo un bajo perfil, por lo que prefiere no ventilar cuestiones relacionadas al divorcio con Jorge Rial, no se priva de mostrarse en las redes sociales.



Romina Pereiro suele compartir en su cuenta de Instagram sus variados cambios de look y, muchas veces, también sube diferentes historias en las que se la ve en salidas con amigos.



Por otra parte, luego de una semana en la que se había instalado la polémica en torno a su sorpresiva baja del programa de Ariel Rodríguez Palacios, la nutricionista formará parte desde el 4 de julio.





En tanto que Jorge Rial fue consultado por LAM sobre la firma de los papeles del divorcio y se mostró algo angustiado por la forma en la que se dio la ruptura de la pareja y por la etapa concluida.



“Lamentablemente firmamos los papeles de divorcio. Con pena lo digo, no con alegría y ella también. Es un momento difícil. Pero era necesario, también, por el bienestar nuestro, mental. La convivencia mata al amor”, comentó.