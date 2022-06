La categórica reflexión de Jorge Rial tras firmar el divorcio con Romina Pereiro: "La convivencia..."

Este miércoles, Ángel de Brito sorprendió en las redes sociales al confirmar que Jorge Rial y Romina Pereiro estaban legalmente divorciados. "Hoy firmaron el divorcio. Todo acordado y rubricado", escribió el conductor de LAM (América TV) en su cuenta de Twitter.

En este contexto, el periodista dialogó con el programa de chimentos de América y contó detalles del acuerdo. "¿Mi estado civil? Separado. Bueno, está bien, recién me mensajeé con Romi y sí, efectivamente y lamentablemente firmamos los papeles de divorcio", expresó Rial esta tarde.

"Con pena lo digo esto, no con alegría y ella también. Es un momento difícil, es feo, pero bueno... No significa nada. Es un divorcio, no se sabe qué va a pasar en el futuro. Pero era necesario, también, por el bienestar nuestro, mental, por los medios, por todo, ya está", agregó sobre el trámite legal que llega casi cuatro meses después de que anunciaran su separación, a comienzos de marzo pasado.

"Aprovecho para decirlo porque nos mensajeamos recién y Romi me dijo: ‘Che, algunos me llamaron’. A mi no me llamó nadie y no tenía mucha ganas de comunicarlo. Es más, dije: ‘Me voy de viaje esta noche y zafo hasta el lunes’, pero viniste vos con la noticia y es verdad, ya está. Lo firmamos y creo que ya entró en el juzgado. Solo hay que esperar", agregó.

Al ser consultado sobre si volvería a casarse, el periodista respondió de forma categórica: "Casarme, no. No porque sea una mala experiencia, sino porque yo ya no creo en esto. La convivencia mata al amor. Lo mejor es estar el tiempo que quieras estar juntos. Me parece que la distancia y estar cuando vos tenés ganas. Dos días, tres días, irse de viaje...", reflexionó Rial.

Finalmente, se le preguntó sobre Josefina Pouso, luego de haber sido captado juntos en Madrid. "Somos amigos. Nos vemos cuando tenemos ganas. De hecho, desde que volvimos de Madrid no nos vimos más. No hay ganas, no hay tiempo, cada uno está con sus cosas. Somos amigos, coincidimos en un lugar y punto", aclaró.