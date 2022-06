Angel de Brito contó el mejor chisme sobre Romina Pereiro, la ex de Jorge Rial: "Empieza a..."

Los días de Romina Pereiro no son sencillos. Casi todo el 2022 viene a los tumbos. Pero, finalmente, parece que la mala racha se cortó. Sí, a horas de firmar el divorcio con Jorge Rial, la siempre buena onda ex modelo se aseguró el trabajo que tanto quería.

Ahora bien, una gran polémica que envolvió hace poco a la nutricionista fue cuando anunció que formaría parte del nuevo programa de Ariel Rodríguez Palacios, pero a los días fue bajada. Fue en LAM donde dieron la triste noticia sobre Romina Pereiro.

"Había anunciado su desembarco en Telefe. Romina entraba dos veces por semana. No la van a ver, no hablé con ella pero si con Telefe. Apareció la mano negra y hace un ratito me llamaron y me dijeron 'Romina no va a estar en el programa", comentaron.

Fue Ariel Rodríguez Palacio quien habló sobre la salida de Romina Pereiro: "La conocí, muy buena onda y después me dicen ‘no está’. No sé qué ocurrió, pero a la vez, según escucho, va a estar. A ella la conocí, me pareció una divina. Nos matamos de la risa".

Mientras que la ex de Jorge Rial contó: "Me convocaron, fuimos a la reunión, hicimos la foto, pregunté si la podía subir y después hubo un problema presupuestario que me dijeron que iban a resolver y que en un par de semanas me sumaba al equipo. Así que, ojalá. Estaba muy entusiasmada. A veces te convocan y lo sentís… y esto lo sentí. Me había copado".

Hace algunas horas en LAM dieron una gran noticia: "Romina Pereiro finalmente empieza en el programa del cocinero. Lo había contado Pía. Empieza el lunes 4 de julio a trabajar con Ariel. Arranca el mismo día justo que Rial en la tele. Se alinearon los caminos después de que firmaron el divorcio".

Romina estuvo bajo la lupa del ojo público por su polémica separación de Jorge Rial. Como si fuera poco, hace algunas horas se conoció que la ex pareja de famosos firmaron el divorcio y todo fue en excelentes términos. Al menos así lo reveló el ex conductor de Intrusos. ¡Qué vengan mejores horas!