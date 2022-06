Jorge Rial convocó a una conocida panelista de El Trece para su programa en C5N

Jorge Rial se prepara para debutar con un programa diario en la pantalla de C5N, y según trascendió el conductor convocó a una conocida panelista de El Trece para que se sume a sus ciclo.

"Ahora llamó a Mariana Brey. No sé si aceptó o no porque no tengo mucha comunicación con ella", aseguró Ángel de Brito en LAM. A lo que Pía Shaw sumó: "Está negociando".

Tras su renuncia a Sobredosis de TV, Jorge Rial expande sus horizontes en C5N con la versión televisiva de su programa radial Argenzuela, y la figura de El Trece se agregaría a los ya confirmados Diego Brancatelli en deportes, Paulo Kablan a cargo de policiales, Mauro Federico en política y Damián Rojo cubriendo espectáculos.

Rial también se había mostrado interesado en incorporar a Estefi Berardi, pero finalmente el conductor anunció que la negociación cayó por una cuestión de exclusividad de la panelista. "No se puede, el canal (América TV) no se lo permite. Ángel y Mandarina le dieron el ok, pero no se puede", detalló el conductor en un móvil de LAM.

"Me gusta que me pegó varias veces. Me parece que se le planta mucho a Ángel y Yanina y me pareció piola. Se nos podía plantar a todos... y es intensa también, tiene mi teléfono y manda mucho audio...", expresó Jorge Rial sobre Estefi Berardi.

"Llevó mucho tiempo, él hizo todo lo posible pero por un tema de contratos de exclusividad no pudo ser. Le re agradezco que haya pensado en mí y lo primero que le dije fue que sentí que me iba a matar al aire con él, pero siempre con respeto. En algún momento se dará...", explicó Berardi.

Por el momento, no se sabe si efectivamente la panelista de El Trece aceptará la propuesta de Jorge Rial para ser parte de la propuesta diaria del conductor en C5N que comienza el próximo 4 de julio.