La respuesta de Carmen Barbieri a la posibilidad de que Estefi Berardi la deje para irse con Jorge Rial

Carmen Barbieri se refirió a la posibilidad de que su panelista Estefi Berardi se vaya con Jorge Rial, tras un ofrecimiento que le hizo el conductor a la también integrante de LAM (América).

Justamente en un móvil del programa de Ángel de Brito, Carmen Barbieri habló de la chance de no contar más con Estefi Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine), si es que ella decide aceptar la propuesta de Jorge Rial para trabajar con él en C5N:

"Me encanta, la están llamando todos lados porque es talentosa. Yo le abrí la puerta y le dije 'vos sé vos'", enfatizó la conductora y capocómica.

Además, Carmen Barbieri dejó en claro que no siente celos por las nuevas oportunidades que le llegan a Estefi Berardi. "Cómo no le voy a dar la posibilidad a los jóvenes de que se luzcan y más cuando tienen talento, Estefi no tiene techo ya, tiene un talento maravilloso. Si a ella le conviene, tiene que elegir bien. Que escoja lo que más le convenga a nivel guita y a nivel lugar, si lo que le ofrece Jorge está bueno, lamento perderla, pero es el crecimiento de una artista, yo no le puedo decir 'ay, no te vayas, no te hablo más', no me pasa por la cabeza, ni mi corazón'; al contrario, me da mucha alegría, al contrario, me da mucha alegría", remarcó la líder de Mañanísima.

Más allá de los recientes cruces que Carmen Barbieri tuvo con Jorge Rial, la conductora no interpuso esos roces en el destino laboral de Estefi Berardi. "Si ella tiene que dejar algún trabajo para seguir creciendo (que lo haga)... Uno firma un contrato pero no está atada de pies y manos en ese lugar o por agradecimiento quedarse, no, uno tiene que seguir creciendo. Ella todo el tiempo me agradece", explicó.

En tanto que Berardi aseguró que de momento no ha firmado nada con Rial, sino que lo están conversando. A lo que DE Brito retrucó: "Charlá todo lo que quieras, pero no firmes. Para mí te quiere levantar. Rial está logrando lo que quiere, que nos peleemos por vos".