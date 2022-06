La tentadora propuesta que recibió Estefi Berardi de un polémico conductor

Estefi Berardi sorprendió a todos al revelar en LAM (América TV) que Jorge Rial la llamó por teléfono para ofrecerle un lugar en su nuevo programa en C5N. A partir de julio, el conductor formará parte de las tardes del canal con un programa diario.

"¿Te llamó Rial, Estefi?", indagó Ángel de Brito. "Sí, me llamó", contestó. "¿Me quiere robar angelitas Jorge Rial?", disparó sin vueltas el conductor. "Yo le dije: 'A Ángel no lo dejaría' y él me dijo que no quería que deje LAM, por eso me llama también. Le dije gracias por darme trabajo, pero de acá no me voy", expresó Estefi.

"Yo le dije que con él al aire me mataría, me parecía bien decirle lo que dije en televisión, tuve una reunión con los gerentes de C5N y después él me llamó, porque me dijeron que Rial me había pedido", reveló.

Recordemos que esta semana fue el propio de Brito quien tiró la primicia en LAM (América). "Jorge Rial vuelve a la tele. Hará tele diaria en C5N", comenzó informando el conductor.

"En julio comienza la nueva programación del canal. Van a cambiar varios programas, menos los que están midiendo. Rial va a hacer la versión de su programa de radio, Argenzuela, en la tele. Saldrá al aire a las tres de la tarde", agregó.

A su vez, agregó que, hasta el momento, los panelistas confirmados para el programa de Jorge Rial son: Diego Brancatelli, Paulo Kablan, Mauro Federico y Damián Rojo.

Por su parte, el conductor confirmó la noticia en Twitter y expresó: "Y un día iba a volver... A partir del lunes 4 de julio, Argenzuela desembarca en las tardes de C5N de 15 a 17. Vos sabés con lo que te vas a encontrar. Con el original, pero mejor. Y un equipo de lujo. Vayan preparándose. Sí, a ustedes les digo".