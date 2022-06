Morena Rial y una filosa opinión sobre la situación sentimental de su padre: "El es más tranquilo cuando está..."

Tras la separación de su padre, Morena Rial se refirió a la actual situación sentimental del conductor y no dudó en deslizar una filosa opinión sobre la soltería de Jorge Rial.

Consultada por un móvil del programa A la Tarde (América), Morena Rial confesó que prefiere los momentos en que su papá no está en pareja. “Él es más tranquilo cuando está soltero", aseguró sobre las etapas en las que Jorge Rial está solo.

De todas formas, rápidamente Morena se encargó de remarcar que no se niega a la posibilidad de que Jorge vuelva a enamorarse. "Pero obviamente yo quiero lo que lo haga feliz a él", enfatizó.

En tanto que cuando le preguntaron sobre el vínculo entre su padre y Josefina Pouso, Morena Rial expresó: “Lo de Josefina no tengo idea, no la conozco… Pero de todas maneras mi papá está separado y se puede ver con quien quiera, yo ya lo dije, él puede tener amigas, como la ex puede tener amigos. ¿Cuál sería el problema? Yo no sé el caso puntual de Josefina”.

Por último, luego de que circulara la versión de que a Jorge Rial no le habría caído bien la idea de que Morena Rial esté transitando un segundo embarazo, la joven se encargó de retrucar: "En cuanto a mi embarazo él está muy contento, súper feliz”.