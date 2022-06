Jorge Rial vuelve a la televisión diaria con programa propio

El romance de Jorge Rial y la televisión parece no terminar. Aunque hubo un momento donde el periodista afirmó que no volvería a estar al frente de las cámaras, cambió de opinión.

Primero sorprendió a todos al anunciar su renuncia a Intrusos del espectáculo (América), tras veinte años al frente del histórico programa de chimentos, para encarar otro tipo de programa en la pantalla chica: TV Nostra (América). El ciclo nocturno de actualidad y política no cumplió con las expectativas y tan solo estuvo al aire un par de meses. Fue el propio Rial quien decidió nuevamente renunciar, desvinculándose de manera definitiva del canal América.

Pero su alejamiento de la televisión no duraría mucho tiempo. En marzo de este año confirmó su regreso, esta vez en la televisión de cable. Así fue como Rial quedó al frente de Sobredosis de TV por la pantalla de C5N. Recordemos que el canal oficialista pertenece al grupo Indalo, dueño también de Radio 10 (AM 710), donde el periodista conduce su programa radial Argenzuela (segunda mañana de la AM, de 10 a 14).

Será este mismo canal quien le dará la oportunidad al periodista de volver a la televisión con un programa diario. Fue Ángel de Brito quien reveló la noticia en LAM (América). "Jorge Rial vuelve a la tele. Hará tele diaria en C5N", comenzó informando el conductor.

"En julio comienza la nueva programación del canal. Van a cambiar varios programas, menos los que están midiendo. Rial va a hacer la versión de su programa de radio, Argenzuela, en la tele. Saldrá al aire a las tres de la tarde", agregó.