Robertito Funes Ugarte destrozó a C5N: "Se convirtió en un lugar de..."

Robertito Funes Ugarte disparó sin filtro contra C5N, el canal en el que trabajó durante 15 años. El conocido y carismático periodista se sinceró sobre su salida de la señal de noticias.

"Me saqué una mochila al irme de C5N. Yo me fui triste porque no cuidaron el trabajo que hice durante 15 años. Los pocos que quedábamos no encontramos nuestro lugar porque el canal se llenó de caras desconocidas", aseguró Funes Ugarte en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Además, el conductor de El Diario de la Tarde (A24) profundizó su crítica contra C5N al sentenciar: "Ahora ya no queda absolutamente nada en el canal, todo es un descarte. De repente, hace cinco años se convirtió en un lugar de gente que no sabías quién era. Varios imitadores también".

Sobre la situación actual de C5N, Robertito remarcó: "Un canal que tuvo las figuras que tuvo, que antes era primero y ahora es tercero o cuarto. Se necesitan figuras en el canal. Con todo respeto, los movileros y movileras, que antes no los conocía ni el loro, ahora son conductores. Los de redes también, están conduciendo. Quedaron los periodistas que hacen editorial y los que son descarte. Debe ser más barato y más fácil para los nuevos gerentes; no cuidaron la pantalla".

Recordemos que Robertito Funes Ugarte decidió renunciar a C5N en diciembre de 2020. En la señal de noticias, el comunicador lideraba Sobredosis de TV y ¿Quién sabe más de Argentina?.

Sobre su destino tras la renuncia a C5N, el periodista había dicho antes de debutar en A24: "Yo tengo muchísimo trabajo. Hay gente que llega porque soba la quena y en mi caso no, muchos que soban la quena consiguen viajes internacionales o conducciones de programa, pero yo no. Vengo laburando hace muchísimos años y los lugares que tengo los conseguí trabajando mucho, hoy puedo elegir dónde estar y lo hice sin privilegios. Es un camino largo, una maratón que vengo trabajando hace 25 años, desde una columna, un móvil o una conducción y hago todo con la misma pasión y el carisma no se regala”,