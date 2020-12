El controversial tuit de Robertito Funes tras su salida de C5N

Robertito Funes Ugarte sintió que había cumplido un ciclo y por ello, se despidió de Sobredosis de TV, programa que se emite los sábados por la pantalla de C5N. Si bien su despedida al aire fue el 19 de diciembre, este fin de semana fue su última salida con un programa ya grabado. Luego de la emisión, sorprendió a sus más de 118 mil seguidores en Twitter con un particular mensaje.

"Es un ciclo que se termina, se tornó muy político y yo no le esquivo, pero creo que la gente está cansada de la política, creo que necesitan un poco de humor, y al sacar eso ya me dejó de interesar", reveló algunos días atrás en una entrevista en La Once Diez.

Además aclaró que desde la producción nunca le hicieron una bajada de línea. "Ellos no me pidieron nada, pero al sentir que está siempre parecido le sacamos la cuota de humor y yendo siempre en vivo es un estrés. Por eso, tomé esta decisión", señaló.

Por esta razón, su mensaje en la red social del pajarito generó grandes confusiones en todos los fanáticos del comunicador. "Por suerte todo tiene un final. Libre y más liviano se recorre mejor el camino", redactó.

Los usuarios no pasaron por alto sus palabras. "¿Libre? ¿Entonces mentías cuando decías que estabas cómodo y libre? Bueno ahora te darás cuenta que no existe la neutralidad. Hay grieta y en el medio hay un abismo, no hay nada, hay un vacio. Suerte", "Suerte Robertito, no entendí lo de 'libre y más liviano'... si te referías al canal si no me equivoco siempre dijiste que te manejaste libremente y dijiste siempre lo que pensabas", son algunas de las respuestas de los internautas.