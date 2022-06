Las dos conocidas figuras que conducirán el programa al que renunció Jorge Rial

El sábado pasado, Jorge Rial renunció frente a cámaras al programa Sobredosis de TV (C5N) debido a que comenzará un nuevo ciclo diario en la misma pantalla próximamente. Y ahora, se conocieron los nombres de las dos conocidas figuras que reemplazarán al conductor al frente del legendario envío de actualidad y archivo.

Según confirmó Pablo Montagna a través de su cuenta de Twitter, "La Negra" Vernaci y Juan Di Natale volverán a ponerse al frente de Sobredosis de TV, propuesta que condujeron anteriormente hasta el arribo de Jorge Rial en su lugar.

El desembarco de esta dupla se dará a partir del sábado 2 de julio, mientras que Rial debutará con la versión televisiva de su ciclo radial Argenzuela en C5N el lunes 4 de julio.

En su despedida de Sobredosis de TV, Jorge Rial agradeció desde las redes sociales al equipo de dicho programa con la elocuente frase:"Esta gente me bancó cuando muchos me daban por muerto. Me abrazaron. Me bancaron. Creyeron en mí".

Por otro lado, Ángel de Brito anticipó cómo será el ciclo diario que Rial conducirá. "Jorge Rial vuelve a la tele, va a hacer tele diaria en C5N. En julio empieza la nueva programación de C5N, van a cambiar muchos programas, salvo los que están midiendo, y Rial va a ser su versión del programa de radio, Argenzuela, pero de 15 a 17 en la tele", detalló el conductor de LAM (América).

A su vez, Jorge Rial confirmó a través de su cuenta de Twitter: "Y un día iba a volver... A partir del lunes 4 de julio, Argenzuela desembarca en las tardes de C5N de 15 a 17. Vos sabés con lo que te vas a encontrar. Con el original, pero mejor. Y un equipo de lujo. Vayan preparándose. Sí, a ustedes les digo".

Sobre los integrantes de la versión televisiva de Argenzuela, Jorge Rial contó en su despedida de Sobredosis de TV: "Va a estar Diego Brancatelli, que lo voy a devolver a sus orígenes, el fútbol. También Paulo Kablan haciendo policiales, Mauro Federico haciendo política y Damián Rojo haciendo espectáculos. Vamos a tratar de reproducir el espíritu de lo que hacemos en Argenzuela, en Radio 10, pero acá en C5N".