Estelita Muñoz habló de la espantosa situación de salud que transitó

Estelita Muñoz generó gran preocupación en sus fanáticos cuando, semanas atrás, se ausentó de su trabajo en la televisión y al aire, revelaron que había sido internada urgencia. En la Clínica La Trinidad de Quilmes le diagnosticaron vértigo posicional paroxístico benigno.

Ahora, nuevamente ocupó su silla en El Run Run del Espectáculo y habló de la situación de salud que transitó. "Quiero agradecer todo este tiempo que estuvieron comunicados con mis hijos, porque yo estaba incomunicada porque no podía usar el celular, tenía que estar con los ojos cerrados y prefería no tener luz. Es muy feo el vértigo. Yo ahora descubrí qué hay mucha gente que lo pasa", le comenzó diciendo a sus compañeros de Crónica TV.

Y, la ex de Luis Ventura, continuó: "Es espantoso, no sé cómo explicarlo, sentís que se te está acabando la vida, porque a mí me hacían todos los estudios. Primero fueron por el lado neurológico, pero estaba bien".

Estelita Muñoz, Fernando Piaggio y Lío Pecoraro

"De todas maneras el vértigo es muy feo porque para curarte te provocan el vértigo, y yo tenía muchos vómitos. A mí me giraba todo y yo les pedía ‘por favor basta’, pero me decían que tenía que aguantar. Fueron diez días que sólo me mantuve con suero y remedios. Ahora tengo que seguir cuidándome, tengo que hacer kinesiología en mi casa, fue horrible", agregó.

Finalmente, Estelita, expresó: "Antes de este episodio tuve una pesadilla horrible, por lo que suponen que pude haber quedado dormida en una posición muy tensionada por los nervios. Cuando me quise levantar, me caí en la cama y ahí le pedí ayuda a mis hijos. El tema del vértigo es que te gira todo constantemente, aunque tengas los ojos cerrados, no podía caminar sola".