Estelita Muñoz vivió un terrible episodio y se salvó de milagro

Aún conmocionada por lo vivido, Estelita Muñoz abrió su corazón en El Run Run del Espectáculo y contó el terrible episodio que le ocurrió en su casa. La ex de Luis Ventura reconoció que su vida estuvo en riesgo y que "se salvó de milagro".

"Hace unos días yo estaba en mi cuarto, y encendí un velador que no lo tengo sobre la mesa de noche, sino en la pared y el respaldar de la cama da justo sobre uno de los veladores…que se ve que calentó el cuero y se empezó a quemar", comenzó su relato.

Y frente a las cámaras de Crónica TV, continuó: "El humo que largaba me adormeció, no me di cuenta y me debo haber quedado dormida en ese momento. Algo del destino, que yo supongo que es mi madre, hizo que yo me despertara con un fuerte dolor de cabeza. Había tanto humo que ni sabía de dónde venía, pero cuando giré la cabeza vi que del respaldar salía humo. No fuego, sí chispas".

Estelita Muñoz, la ex de Luis Ventura

"Me salvé de milagro, porque estaba como medio paralizada y no reaccionaba, pero después mojé una toalla y la puse sobre el respaldar pero se calentaba. Yo estaba sola, eran como las dos de la mañana. Nunca prendo ese velador. No quería llamar a mis hijos porque no los quería asustar, así que saqué el respaldar como pude, y lo empujé a la planta baja", añadió.

Y, visiblemente angustiada, Estelita finalmente indicó: "Pensé que me iba a desmayar del humo que iba soltando el respaldo. Lo que pasó, tal vez, es que la bombita era muy potente y estaba demasiado cerca del cuero. Cuando saqué el respaldar al jardín le tiré agua, no es que tenía fuego, pero parecía que se quemaba por dentro, porque salía mucho humo".