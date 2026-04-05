Explosiva pelea entre dos panelistas de Crónica TV que terminó con insultos y abandonos al aire: "Se desmadró"

La pantalla de Crónica TV fue escenario de un momento de altísima tensión televisiva este domingo por la tarde. Lo que parecía ser un debate más en el panel de El Run Run del Espectáculo , escaló rápidamente hasta convertirse en un escándalo en vivo que culminó con Estelita Muñoz abandonando el estudio en medio de un ataque de furia e indignación.

El detonante del conflicto fue una discusión en torno a la figura del Presidente de la Nación, Javier Milei , que expuso diferencias irreconciliables entre la mediática y el panelista Pablo Gómez , llevando la situación al límite del respeto profesional.

Todo comenzó cuando Estelita Muñoz, dando su opinión sobre un tema de actualidad, hizo una tajante aclaración sobre su postura política frente al actual mandatario. "Porque no es mi presidente, lo acabo de decir, el señor Milei..." , lanzó la panelista.

Inmediatamente, Pablo Gómez salió al cruce, desestimando su opinión con un comentario : "Esperá, vos porque vivís en Uruguay no es tu presidente".

Notablemente molesta por la desinformación de su compañero, Estelita le retrucó: "Yo no vivo en Uruguay, doctor, perdóneme" . Lejos de retroceder, Gómez insistió: "Bueno, entonces tu presidente, ¿te gusta o no te gusta?". Fue entonces cuando la ex de Luis Ventura no se guardó nada y disparó sin filtro: "El doctor dice cada pelotudez que no se puede" .

"Que se vaya a Uruguay"

La frase de Muñoz desató la furia de Gómez, quien elevó el tono de voz para imponer su postura institucional. "Perdóneme, señora, la pelotudez se la dice usted. Yo no le digo. Ahora, todos los que vivimos en el suelo argentino, ese señor, ese presidente, le guste o no le guste...", intentó argumentar, siendo interrumpido por Estelita, quien se mantuvo firme en su posición: "No me representa ni para mí. Yo puedo decir que a mí no me representa, pero no lo estoy ofendiendo. Perdónenme, no es mi presidente".

Mientras la conducción del programa intentaba poner paños fríos recordando que "cada uno puede opinar lo que quiera siempre y cuando sea con respeto", la situación terminó de desbarrancar. Gómez, visiblemente ofuscado, cruzó un límite que provocó la salida de su compañera: "Estela, no seas mal educada. Que se vaya a Uruguay", gritó el panelista.

Abandono del vivo y tensión en camarines

Embed - Explosiva pelea entre dos panelistas de Crónica TV que terminó con insultos y abandonos al aire: "Se desmadró"

Ante el exabrupto de "que se vaya a Uruguay", Estelita Muñoz decidió levantarse de su silla y abandonar el estudio en pleno aire. La confusión se apoderó del piso, obligando a los conductores a pedir la intervención de la producción: "Estela, Estela... Pero yo no puedo creer que se desmadró esto de verdad. A ver, producción, que la busquen a Estela", expresó Lionel Picoraro.

Sin embargo, el conflicto venía arrastrando tensión desde antes de que se encendieran las cámaras. Otra integrante del panel tomó la palabra para exponer el trasfondo del enojo de Muñoz y apuntar directamente contra Gómez: "Estelita estaba mal ya en camarines con comentarios que hace Pablo. Me parece que Pablo tendría que pedir disculpas si no sabe y si no tiene que traer los documentos".